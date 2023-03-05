Прибыльная переоценка

Последний зимний месяц, как и предыдущий, порадовал частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. При этом второй месяц подряд лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на иностранные активы. Управляющие рассчитывают на ускорение роста российских акций на фоне хороших отчетностей и решений по дивидендам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высокотехнологичный доход

Февраль портфельные управляющие отработали неплохо, однако заметно хуже, чем январь. По данным Investfunds, в минувшем месяце из 119 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам принесли свыше 100 фондов. При этом лишь у десяти фондов доход был выше 5%. Месяцем ранее результаты были получше: каждый пятый фонд принес доход выше 5%, а шесть лучших обеспечили прирост стоимости пая на уровне 10–17%.

Как и в предшествующем месяце, лучший результат продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в акции высокотехнологических компаний.

По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 8–9%, почти на 12–17,5% — месяцем ранее.

«Для роста капитализации ИТ-компаний достаточно было того, что она сильнее всего просела в 2022 году. Поэтому инвесторы, которые ожидают восстановления американского и европейского фондовых рынков на фоне окончания ужесточения монетарной политики центробанками, проявляли к ним интерес. Сильным фактором стал также синдром упущенной выгоды, а именно сильный рост компаний ИТ-сектора в январе, в котором не все инвесторы поучаствовали»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Курсовая добавка

Около 5% дохода принесли ПИФы американских и европейских акций, а также развивающихся рынков. Позитивная динамика таких фондов акций была обеспечена валютной переоценкой на фоне роста курса доллара в России на 7,4% либо точечными историями. «Основные фондовые индексы США просели по итогам февраля в пределах 2% на фоне обострившихся опасений относительно дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС. Европейский Eurostoxx50 в то же время подрос почти на 2% благодаря выходу сильной макростатистики»,— говорит аналитик «РСХБ Управление активами» Кирилл Терещенко.

Валютная переоценка оказала сильное влияние и на другие фонды с валютными активами, такие как золото, евробонды, замещающие и юаневые облигации.

Вложения в такие ПИФы принесли пайщикам доход на уровне 2–4,8%. «Для фондов, ориентированных на вложения в еврооблигации, существенным фактором является курс рубля к соответствующим валютам. Так, если с начала года цены на евробонды и замещающие облигации, обращающиеся на Московской бирже, снизились, то ослабление рубля относительно доллара и юаня на 7,5% и 10% соответственно позволило обеспечить доходность фондам по итогам первых двух месяцев 2023 года»,— отмечает директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко.

Неплохую прибыль принесли пайщикам отраслевые фонды, ориентированные на металлургический и нефтегазовый сектора, паи таких фондов прибавили в цене 3–4%. ПИФы широкого рынка акций принесли инвесторам доход 0,6–1,4%, в феврале индекс Московской биржи поднялся лишь на 1,2%, до 2253,2 пункта.

Вложения в ПИФы рублевых облигаций принесли пайщикам доход в размере 0,2–0,7%, тогда как более 1,5% заработал фонд инфляционных ОФЗ на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.

«В феврале из-за опасений эскалации на Украине, ожиданий ужесточения ДКП Банка России и новых санкций котировки рублевых облигаций снизились. Также на облигационный рынок повлияли новые размещения как в государственном, так и в корпоративном сегменте, перетянув на себя часть спроса из "старых" выпусков»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман.

В ожидании дивидендов

Дальнейшая динамика на российском рынке акций в ближайшие месяцы будет определяться публикацией операционных и финансовых результатов эмитентов за 2022 год, а также их решениями по дивидендам. В пятницу совет директоров «Фосагро» уже рекомендовал по итогам прошлого года рекордные дивиденды в размере 465 руб. на акцию, что обеспечивает дивидендную доходность 6,9%. «От нефтегазовых компаний участники рынка будут ждать объявления дивидендов за 2022 год, предполагая, что цифра будет высокой, учитывая, что цены на нефть и газ оставались высокими большую часть года, что поддержало свободный денежный поток экспортеров»,— отмечает София Кирсанова.

Важное значение для рынка будут иметь также новости эмитентов, зарегистрированных не в России, о редомициляции, а также фактор геополитики и санкций. «При прочих равных, особенно если не закладывать повышения ставки ЦБ, мы скорее ожидаем сохранения позитивной динамики. Потому что, даже если отталкиваться от оценок аналитиков, большинство компаний российского рынка имеют потенциал роста на уровне 30–50%»,— говорит госпожа Кирсанова.

В случае более консервативных фондов облигаций интересными для инвестиций могут быть ПИФы, ориентированные как на рублевые, так и на валютные бумаги.

По словам Юрия Гроссмана, обгонять текущую рублевую инфляцию (11% годовых в феврале), инвестируя в низкорисковые инструменты, пока достаточно тяжело, так как доходность к погашению однолетних и пятилетних ОФЗ составляет 7,5% и 10% годовых соответственно. В корпоративных выпусках второго эшелона той же длины доходность составляет 8,5% и 11,5% годовых соответственно. Но активно управляемые фонды рублевых облигаций могут быть по-прежнему интересны. «Фондам долларовых облигаций обгонять инфляцию в соответствующей валюте сегодня легче благодаря высокому текущему предложению замещающих облигаций, которое в совокупности с изолированностью российского облигационного рынка дает доходность к погашению в размере 5–8% годовых, и это действительно хороший момент для входа»,— отмечает господин Гроссман.

Виталий Гайдаев