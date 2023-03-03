Суверенитет меняют на государственность

Депутаты Госсовета Татарстана, изменив региональную конституцию, начали править законы, исключая из них слово «суверенитет». Так, коррективы вносятся в закон о государственных символах республики. Сейчас в нем говорится, что герб, флаг и гимн выражают «суверенитет Республики Татарстан, самобытность и традиции народа». В новой редакции вместо суверенитета они будут выражать государственность. Ранее 45% участников опроса, проведенного на сайте «Ъ-Казань», заявили, что больше всего жалеют о том, что из конституции Татарстана «исключили упоминания о суверенитете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Проект изменений в закон «О государственных символах Республики Татарстан» внесли вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов и председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин (оба депутата представляют «Единую Россию»). Они предложили исключить из преамбулы закона упоминание суверенитета республики, заменив термин на слово «государственность».

Таким образом, после принятия поправок государственные символы Татарстана будут выражать «государственность Республики Татарстан, самобытность и традиции народа Татарстана». Госсимволами Татарстана по-прежнему являются герб, флаг и гимн, следует из законопроекта.

Связаться с господами Камалтыновым и Хабибуллиным «Ъ-Казань» не удалось. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроект направлен «на приведение в соответствие с положениями конституции Республики Татарстан» в редакции от 26 января 2023 года.

Напомним, в 1990 году 30 августа Верховный совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете. Парламент автономной республики тогда возглавлял Минтимер Шаймиев (впоследствии был избран первым президентом Татарстана, сейчас занимает должность госсоветника республики). А в 1992 году республика провела референдум о суверенитете. На нем более половины жителей (62%) согласились, что республика — «суверенное государство, строящее свои отношения с РФ и другими государствами на основе равноправных договоров». В 1994 году был заключен первый договор между Казанью и Москвой о разграничении полномочий. Срок второго договора истек в 2017 году (федеральный центр продлевать соглашение не стал).

В конституции Татарстана, принятой 6 ноября 1992 года, изначально говорилось, что «Республика Татарстан – суверенное демократическое государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа республики». Указывалось, что «суверенитет и полномочия государства исходят от народа», а «государственный суверенитет есть неотъемлемое качественное состояние республики».

В 2002 году Госсовет Татарстана принял новую редакцию конституции. В ст. 1 уже оговаривалось, что суверенитет республики «выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения». Сохранялась норма, что суверенитет «является неотъемлемым качественным состоянием республики». При этом ст. 1 может меняться только по результатам референдума, прописали тогда депутаты республики.

В конце 2022 года Татарстан по требованию федерального центра снова стал редактировать конституцию. В декабре Госсовет внес две поправки в основной закон республики. Было принято решение, что должность президента республики будет переименована в глав и появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис (с арабского — начальник, председатель). Также была внесена поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1 конституции региона, где упоминался суверенитет. Изменения тогда поддержали как Рустам Минниханов (на тот момент оставался президентом), так и Минтимер Шаймиев. Последний посчитал, что республика должна «найти компромисс с федеральным центром» в условиях проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Уже в январе этого года Госсовет Татарстана внес еще 64 изменения. В том числе был отменен «переходный период» по переименованию президентской должности (изначально предполагалось, что Рустам Минниханов сохранит этот статус до окончания полномочий, но в итоге лишился после вступления в силу этих поправок). Было изъято требование о том, что кандидаты на пост главы республики должны владеть двумя государственными языками — русским и татарским. Было признано утратившим силу, что республика «отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами». Из ст. 1 исключили упоминание суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром. Также суверенитет теперь не упоминается и в других статьях конституции, например, в ст. 121 о государственных символах.

Эти изменения в конституцию Татарстана вступили в силу 6 февраля 2023 года. Ранее спикер Госсовета Фарид Мухаметшин отмечал, что из-за новых поправок в Татарстане отредактируют более 200 региональных законов. Ряд законов уже был откорректирован на сессии Госсовета в феврале в части переименования президента Татарстана в главу (раиса).

Изменения в основной закон Татарстана вызвали возмущения части общественности региона. Так, активисты союза татарской молодежи «Азатлык» провели несколько одиночных пикетов с требованием «вернуть утраченные изменения конституцию».

«Ъ-Казань» на сайте и в Telegram-канале проводил опрос среди читателей «О каком изменении конституции Татарстана вы жалеете больше всего?» Наибольшие количество из числа тех, кто принял участие — 45% — заявили, что в первую очередь не согласны с тем, что основного документа региона «исключили упоминания о суверенитете республики». 21% жалеют о том, что из него «убрали положение, что Татарстан "отвергает войну и насилие"», 13% — что «отменили обязанность руководителя региона владеть татарским». О том, что «переименовали президента в главу (раиса)», жалеют только 9%, а 6% — что «признали утратившей силу статью о гражданстве Татарстана». Также 6% респондентов посчитали, что изменения в конституцию внесены «обоснованно». В опросе приняли участие 312 человек.

Новый законопроект пока не рассматривался Госсоветом и его профильным комитетом. Однако, вероятнее всего, изменения в закон о государственных символах будут приняты на ближайшей сессии парламента республики.

Кирилл Антонов