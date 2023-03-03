Православный вуз в Москве отказался выдать диплом сменившей пол студентке

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) не стал выдавать диплом на новое имя студентке, сменившей пол во время обучения. Руководство университета выступило против подобной практики.
Здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ)
Фото: Wikipedia
Ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев объяснил, что университет принимает на учебу крещеных студентов, которых учат и знают под определенным именем. «А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет, он кто такой, что за человек, крещеный — некрещеный? Мы его учили? Нет, мы не учили такого, мы такого человека не знаем. Как мы можем ей выдать свой диплом, диплом православного университета?» — задался вопросом господин Воробьев в кулуарах Гиппократовского медицинского форума (цитата по ТАСС).
Журналисты спросили ректора, является ли эта студентка верующим человеком. Тот ответил, что она была верующей при поступлении, однако позже с ней «что-то случилось». «Наверное, лучше диплом православного университета выдавать православному человеку. Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?» — заметил Владимир Воробьев.
Решение студентки о смене пола ректор назвал какой-то провокацией и противоестественным делом. От лица православной церкви он выразил нежелание участвовать в подобных историях. «Не потому, что я кому-то хочу неприятности сделать — я должен защищать свой университет, понимаете? А так, что же, скажут: православный университет признает все такие дела?!» — добавил протоиерей.
6 февраля об этом инциденте сообщала «Новая газета. Европа», однако о каком вузе шла речь, не уточнялось. Вслед за этим председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что решение остается за университетом. Вместе с тем он подчеркнул, что поддерживает позицию администрации.