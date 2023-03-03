Православный вуз в Москве отказался выдать диплом сменившей пол студентке

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) не стал выдавать диплом на новое имя студентке, сменившей пол во время обучения. Руководство университета выступило против подобной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ)

Фото: Wikipedia Здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ)

Фото: Wikipedia

Ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев объяснил, что университет принимает на учебу крещеных студентов, которых учат и знают под определенным именем. «А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет, он кто такой, что за человек, крещеный — некрещеный? Мы его учили? Нет, мы не учили такого, мы такого человека не знаем. Как мы можем ей выдать свой диплом, диплом православного университета?» — задался вопросом господин Воробьев в кулуарах Гиппократовского медицинского форума (цитата по ТАСС).

Журналисты спросили ректора, является ли эта студентка верующим человеком. Тот ответил, что она была верующей при поступлении, однако позже с ней «что-то случилось». «Наверное, лучше диплом православного университета выдавать православному человеку. Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?» — заметил Владимир Воробьев.

Решение студентки о смене пола ректор назвал какой-то провокацией и противоестественным делом. От лица православной церкви он выразил нежелание участвовать в подобных историях. «Не потому, что я кому-то хочу неприятности сделать — я должен защищать свой университет, понимаете? А так, что же, скажут: православный университет признает все такие дела?!» — добавил протоиерей.

6 февраля об этом инциденте сообщала «Новая газета. Европа», однако о каком вузе шла речь, не уточнялось. Вслед за этим председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что решение остается за университетом. Вместе с тем он подчеркнул, что поддерживает позицию администрации.

Лусине Баласян