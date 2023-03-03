СРЗП предложила сэкономить более 2,5 млрд руб. за счет ограничения сроков фармконтрактов

Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий сроки заключения госконтрактов на поставку лекарств сроком действия патента на них. Таким образом для бюджета будет сэкономлено от 2,5 млрд руб. в год, следует из документа.

«Так, в частности, только в 2022 году по заключенным контрактам на поставки противовирусных, онкологических лекарственных препаратов, иммунодепрессантов и интерферонов по самым скромным подсчетам государство потеряет более 2,5 млрд руб. При этом следует иметь в виду, что такая ситуация повторяется ежегодно»,— говорится в пояснительной записке.

«Реализация поправок повысит конкуренцию на фармацевтическом рынке и обеспечит гражданам более широкий выбор лекарств»,— пояснил господин Миронов (цитата по Telegram-каналу СРЗП).

По данным СРЗП на конец ноября 2022 года, после начала военной операции производители лекарств из недружественных стран отозвали из России более 80 патентов, в связи с чем партия призвала принять срочные меры для сокращения сроков разработки дженериков в России.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Все дженервы истрепали».

Мария Федотова