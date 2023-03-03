В Джакарте загорелось топливное хранилище

В топливном хранилище компании Petramina в Джакарте произошел крупный пожар. Пожарная служба индонезийской столицы в Twitter сообщает о трех погибших.

Издание Kompas со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что число погибших увеличилось до 14 человек. Пострадало, по данным издания, по меньшей мере 42 человека. Они экстренно доставлены в больницу.

Изданию сообщили, что пожар произошел в результате возгорания трубы приема топлива. Detiknews cо ссылкой на пожарную службу сообщает, что в тушении участвует 45 единиц техники и 225 человек.

Лусине Баласян