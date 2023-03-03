К 2035 году более половины населения мира будет страдать от избыточного веса или ожирения

Более половины живущих на Земле людей к 2035 году будут страдать от лишнего веса или ожирения, и больше всего эта проблема коснется детей. Такой прогноз сделала в своем докладе Всемирная федерация по борьбе с ожирением (WOF).

Специалисты WOF отмечают, что проблема избыточного веса и ожирения существует во всех странах мира, но в странах с низким уровнем доходов число страдающих от этих проблем людей растет особенно быстро в последние годы. По оценкам WOF, если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то к 2035 году более 4 млрд человек в мире будут иметь избыточный вес, у 2 млрд из них будет ожирение. При этом к 2035 году удвоится число страдающих от ожирения мальчиков — до 208 млн, а число девочек с такой же проблемой вырастет более чем в два раза — до 175 млн.

В числе стран, где к 2035 году, по прогнозам WOF, будет очень высокая доля людей с избыточным весом и ожирением, Кирибати и Тонга (67% взрослого населения), Самоа (66%), Микронезия (64%), Французская Полинезия (65%). Среди стран с благополучной ситуацией будут Вьетнам (7%), Япония (8%) и Сингапур (9%). В России избыточный вес или ожирение к 2035 году, по оценкам WOF, будут у 32% взрослых.

Экономические последствия для мира, по оценкам WOF, будут превышать $4 трлн ежегодно, а это почти 3% от мирового ВВП и сравнимо с потерями мировой экономики от пандемии COVID-19.

Алена Миклашевская