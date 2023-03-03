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Орловского правозащитника Веронику Каткову исключили из списка иноагентов

Минюст принял решение исключить из списка иностранных агентов орловского правозащитника, координатора регионального отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом) Веронику Каткову. Соответствующие изменения были внесены в реестр иноагентов 28 февраля 2023 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Каткова была включена в список иноагентов в сентябре сентября 2021 года. По данным SOTA, ее включили в реестр получение дохода за 5 445 руб. от организации «Лига избирателей» (признана иноагентом). Перевод был совершен 3 февраля 2020-го, однако «Лигу избирателей» признали иностранным агентом только в октябре того же года — спустя восемь месяцев.

Минюст признал «Голос» иностранным агентом в августе 2021 года.

Сергей Калашников

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