Беспилотники запретили использовать в Челябинской области

В Челябинской области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов. Такое решение принял оперативный штаб региона в феврале. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Использовать беспилотники запрещено до снятия режима «Уровень базовой готовности». Исключение сделали для органов региональной исполнительной власти, местных подразделений федеральных ведомств, органов местного самоуправления и подведомственных властным структурам учреждений. Также дронами и квадрокоптерами могут пользоваться организации, выполняющие гособоронзаказ, обеспечивающие функционирование объектов инфраструктуры, и другие компании, работающие по договорам с органами власти.

В министерстве общественной безопасности региона отмечают, что за неправомерное использование беспилотников предусмотрена не только административная (ст. 11.4 и 11.5 КоАП РФ), но и уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ (нарушение правил использования воздушного пространства РФ»).

Российские регионы начали вводить запрет на использование беспилотников с осени 2022 года. В том числе ограничения установили в Нижегородской, Тульской, Саратовской, Ярославской, Воронежской, Кировской, Ростовской, Оренбургской областях, Северной Осетии, а также в Пермском и Краснодарском крае.

Юлия Гарипова, Челябинск