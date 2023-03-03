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Коммерсантъ FM
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Беспилотники запретили использовать в Челябинской области

В Челябинской области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов. Такое решение принял оперативный штаб региона в феврале. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Использовать беспилотники запрещено до снятия режима «Уровень базовой готовности». Исключение сделали для органов региональной исполнительной власти, местных подразделений федеральных ведомств, органов местного самоуправления и подведомственных властным структурам учреждений. Также дронами и квадрокоптерами могут пользоваться организации, выполняющие гособоронзаказ, обеспечивающие функционирование объектов инфраструктуры, и другие компании, работающие по договорам с органами власти.

В министерстве общественной безопасности региона отмечают, что за неправомерное использование беспилотников предусмотрена не только административная (ст. 11.4 и 11.5 КоАП РФ), но и уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ (нарушение правил использования воздушного пространства РФ»).

Российские регионы начали вводить запрет на использование беспилотников с осени 2022 года. В том числе ограничения установили в Нижегородской, Тульской, Саратовской, Ярославской, Воронежской, Кировской, Ростовской, Оренбургской областях, Северной Осетии, а также в Пермском и Краснодарском крае.

Юлия Гарипова, Челябинск

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