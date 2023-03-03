Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК

Цены на нефть марки Brent и WTI резко опустились, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Это происходит на фоне публикации The Wall Street Journal (WSJ) о планах ОАЭ выйти из ОПЕК.

По состоянию на 17:25 мск, следует из данных торгов, стоимость майских фьючерсов на Brent снижалась на 2,1%, до $82,97. При этом до публикации WSJ нефть торговалась на уровне $84 за баррель. Максимально цена опускалась до $82,41 за баррель (–2,8%).

Стоимость фьючерсов WTI c поставкой в апреле к 17:25 мск опустилась до $76,4 за баррель, до 2,25%. Максимальное снижение — до $75,88 за баррель (–2,9%). До публикации материала WSJ фьючерсы WTI торговались за $77,5 за баррель.

Ранее сегодня, 3 марта, WSJ со ссылкой на неназванных эмиратских чиновников сообщала, что в ОАЭ идут внутренние дискуссии о выходе из ОПЕК. По информации газеты, некоторые лица в правительстве недовольны тем, что как член ОПЕК ОАЭ обязаны снижать объем добычи нефти, несмотря на высокую производственную мощность страны.

Лусине Баласян