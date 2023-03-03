Reuters: Россия хочет законсервировать «Северные потоки»

Россия пока не планирует ремонтировать поврежденные нитки газопроводов «Северный поток», сообщило Reuters со ссылкой на источники. По их данным, скорее всего газопроводы будут временно законсервированы.

«Москва не планирует восстанавливать "Северные потоки", они похоронены»,— сказал источник, знакомый с газовыми планами России. «Проекты будут законсервированы»,— добавил другой источник. Третий источник подтвердил вероятность консервации газопроводов, добавив при этом, что потенциально мощности газопровода могут быть вновь использованы.

«Северный поток-1» мощностью 55 млрд куб. м в год простаивал с конца августа 2022 года, после того как его закрыли на техобслуживание. Его так и не запустили из-за спора Москвы и Запада по поводу оборудования для наземной насосной станции. «Северный поток-2» — такой же мощности, так и не был введен в эксплуатацию после завершения строительства, поскольку власти Германии отказали проекту в сертификации незадолго до начала российской военной операции на Украине. Оба газопровода сильно пострадали после взрывов в сентябре. Уцелела лишь одна нитка газопровода «Северный поток-2».

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''», в котором со ссылкой на один источник обвинил США в организации взрывов на газопроводах. Белый дом назвал этот материал ложью, Еврокомиссия — спекуляцией. Россия расценила взрывы как «акт международного терроризма», президент Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов».

Анастасия Ларина