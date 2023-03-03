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«Интраст» построит в Нижнем Новгороде склад для «Сбера» за 3 млрд рублей

Компания «Интраст НН» планирует построить в Нижнем Новгороде складской комплекс, в котором разместится оператор «Сберлогистика». Инвестиции в проект превысят 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Логистический центр площадью более 51 тыс. кв. м появится на улице Тепличной около гипермаркета «Леруа Мерлен» (этот комплекс тоже строил «Интраст НН»). На складе будут принимать, сортировать, хранить товар и отправлять его получателям. Там оборудуют мульти-температурную зону и место для хранения фармацевтической продукции.

Ожидается, что на предприятии будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2023-2024 годах.

По данным Kartoteka.ru, АО «Интраст НН» зарегистрировано Нижнем Новгороде в 2006 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является покупка и продажа земельных участков. Организация принадлежит кипрской компании Feliston Enterprises Limited. Директор – Владимир Ляпунов. По итогам 2021 года убыток составил 200 млн руб., выручка – 3,8 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Елена Ковалева

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