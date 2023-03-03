Король Карл III посетит Париж и Берлин в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве монарха

Первыми мировыми столицами, которые с государственным визитом посетят король Карл III и королева-консорт Камилла, станут Париж и Берлин. Объявление об этом сделали федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и представитель Елисейского дворца. Государственный визит во Францию пройдет с 26 по 29 марта, в Германию — с 29 по 31 марта. В соответствии с традицией государственный визит британского монарха в страну, не являющуюся членом Содружества наций, может состояться только единожды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл III

Фото: Reuters Карл III

Фото: Reuters

Предстоящий визит короля Карла в Париж уже назвали большим успехом французского президента Эмманюэля Макрона, который не скрывает своего желания как можно скорее перезапустить франко-британские отношения, переживающие сейчас не самые успешные времена. В заявлении Елисейского дворца предстоящий визит называется «огромной честью для Франции и иллюстрацией глубины исторических связей, объединяющих… две страны». В свою очередь, федеральный президент Штайнмайер заявил: сам факт того, что король Карл «выбрал Германию и Францию для своего первого государственного визита… является важным европейским жестом».

Выбор, впрочем, характеризует и приоритеты британского правительства: места проведения государственных визитов британского монарха обычно определяет Кабинет министров и даже лично премьер-министр страны.

Королева Елизавета II, которую король Карл сменил на троне в прошлом году, свой первый государственный визит совершила в 1953 году. Это было полугодовое путешествие по странам Содружества наций. В ходе этого турне королева по сугубо логистическим причинам оказалась в Панаме и контролировавшейся в то время США Зоне Панамского канала. Именно они и стали первыми не входящими в содружество территориями, которые королева посетила с государственным визитом.

О том, как в 14 странах, где помимо Великобритании правит Карл III, смотрят на будущее монархии,— в материале «Ъ» «Игра с престолом».

Андрей Келекеев