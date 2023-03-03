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Коммерсантъ FM
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Король Карл III посетит Париж и Берлин в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве монарха

Первыми мировыми столицами, которые с государственным визитом посетят король Карл III и королева-консорт Камилла, станут Париж и Берлин. Объявление об этом сделали федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и представитель Елисейского дворца. Государственный визит во Францию пройдет с 26 по 29 марта, в Германию — с 29 по 31 марта. В соответствии с традицией государственный визит британского монарха в страну, не являющуюся членом Содружества наций, может состояться только единожды.

Карл III

Карл III

Фото: Reuters

Карл III

Фото: Reuters

Предстоящий визит короля Карла в Париж уже назвали большим успехом французского президента Эмманюэля Макрона, который не скрывает своего желания как можно скорее перезапустить франко-британские отношения, переживающие сейчас не самые успешные времена. В заявлении Елисейского дворца предстоящий визит называется «огромной честью для Франции и иллюстрацией глубины исторических связей, объединяющих… две страны». В свою очередь, федеральный президент Штайнмайер заявил: сам факт того, что король Карл «выбрал Германию и Францию для своего первого государственного визита… является важным европейским жестом».

Выбор, впрочем, характеризует и приоритеты британского правительства: места проведения государственных визитов британского монарха обычно определяет Кабинет министров и даже лично премьер-министр страны.

Королева Елизавета II, которую король Карл сменил на троне в прошлом году, свой первый государственный визит совершила в 1953 году. Это было полугодовое путешествие по странам Содружества наций. В ходе этого турне королева по сугубо логистическим причинам оказалась в Панаме и контролировавшейся в то время США Зоне Панамского канала. Именно они и стали первыми не входящими в содружество территориями, которые королева посетила с государственным визитом.

О том, как в 14 странах, где помимо Великобритании правит Карл III, смотрят на будущее монархии,— в материале «Ъ» «Игра с престолом».

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Как страна прощалась с королевой и приветствовала короля

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После провозглашения Карла III в Лондоне военные троекратно приветствовали нового короля

После провозглашения Карла III в Лондоне военные троекратно приветствовали нового короля

Фото: Reuters

В честь Карла III стреляли пушки в лондонском Тауэре

В честь Карла III стреляли пушки в лондонском Тауэре

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Члены Тайного совета приветствовали принца Уэльского Уильяма, королеву-консорт Камиллу, короля Карла III и лорда-председателя Совета Пенни Мордаунт (слева направо) в тронном зале Сент-Джеймсского дворца

Члены Тайного совета приветствовали принца Уэльского Уильяма, королеву-консорт Камиллу, короля Карла III и лорда-председателя Совета Пенни Мордаунт (слева направо) в тронном зале Сент-Джеймсского дворца

Фото: Reuters

В честь нового монарха служащие и представители Лондонского Сити сняли шляпы

В честь нового монарха служащие и представители Лондонского Сити сняли шляпы

Фото: Reuters

Прокламацию о восшествии на престол Карла III зачитали возле Королевской биржи в Лондоне

Прокламацию о восшествии на престол Карла III зачитали возле Королевской биржи в Лондоне

Фото: Reuters

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган принимали цветы и письменные соболезнования возле Виндзорского замка в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган принимали цветы и письменные соболезнования возле Виндзорского замка в Лондоне

Фото: Reuters / Andrew Couldridge

Катафалк с гробом королевы Елизаветы II проезжает через деревню Баллатер — недалеко от замка Балморал в Шотландии. Похороны назначены на 19 сентября

Катафалк с гробом королевы Елизаветы II проезжает через деревню Баллатер — недалеко от замка Балморал в Шотландии. Похороны назначены на 19 сентября

Фото: Reuters / Hannah McKay

В Солсберийском соборе в честь Елизаветы II провели службу Святого Причастия

В Солсберийском соборе в честь Елизаветы II провели службу Святого Причастия

Фото: Reuters / Toby Melville

Марш военного оркестра и батальона Королевского полка Уэльса перед провозглашением Карла III королем

Марш военного оркестра и батальона Королевского полка Уэльса перед провозглашением Карла III королем

Фото: Reuters / Molly Darlington

В Эдинбурге на церемонии провозглашения Карла III выступил главный герольдмейстер Шотландии, известный как Лорд Лев

В Эдинбурге на церемонии провозглашения Карла III выступил главный герольдмейстер Шотландии, известный как Лорд Лев

Фото: Reuters

В Кардиффе (Уэльс) в честь нового короля дали залп из пушек

В Кардиффе (Уэльс) в честь нового короля дали залп из пушек

Фото: Reuters / Molly Darlington

В Виндзоре (Англия) в церемонии провозглашения Карла III участвовал Конный оркестр домашней кавалерии

В Виндзоре (Англия) в церемонии провозглашения Карла III участвовал Конный оркестр домашней кавалерии

Фото: Reuters / Peter Nicholls

Карл III прибывает в Букингемский дворец в Лондоне после смерти Елизаветы II

Карл III прибывает в Букингемский дворец в Лондоне после смерти Елизаветы II

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Люди наблюдают за катафалком с телом Елизаветы II в Куинсферри, Шотландия

Люди наблюдают за катафалком с телом Елизаветы II в Куинсферри, Шотландия

Фото: Reuters / Phil Noble

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После провозглашения Карла III в Лондоне военные троекратно приветствовали нового короля

Фото: Reuters

В честь Карла III стреляли пушки в лондонском Тауэре

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Члены Тайного совета приветствовали принца Уэльского Уильяма, королеву-консорт Камиллу, короля Карла III и лорда-председателя Совета Пенни Мордаунт (слева направо) в тронном зале Сент-Джеймсского дворца

Фото: Reuters

В честь нового монарха служащие и представители Лондонского Сити сняли шляпы

Фото: Reuters

Прокламацию о восшествии на престол Карла III зачитали возле Королевской биржи в Лондоне

Фото: Reuters

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган принимали цветы и письменные соболезнования возле Виндзорского замка в Лондоне

Фото: Reuters / Andrew Couldridge

Катафалк с гробом королевы Елизаветы II проезжает через деревню Баллатер — недалеко от замка Балморал в Шотландии. Похороны назначены на 19 сентября

Фото: Reuters / Hannah McKay

В Солсберийском соборе в честь Елизаветы II провели службу Святого Причастия

Фото: Reuters / Toby Melville

Марш военного оркестра и батальона Королевского полка Уэльса перед провозглашением Карла III королем

Фото: Reuters / Molly Darlington

В Эдинбурге на церемонии провозглашения Карла III выступил главный герольдмейстер Шотландии, известный как Лорд Лев

Фото: Reuters

В Кардиффе (Уэльс) в честь нового короля дали залп из пушек

Фото: Reuters / Molly Darlington

В Виндзоре (Англия) в церемонии провозглашения Карла III участвовал Конный оркестр домашней кавалерии

Фото: Reuters / Peter Nicholls

Карл III прибывает в Букингемский дворец в Лондоне после смерти Елизаветы II

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Люди наблюдают за катафалком с телом Елизаветы II в Куинсферри, Шотландия

Фото: Reuters / Phil Noble

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