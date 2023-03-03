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обновлено 15:37

Достройку крематория оценили в 472 млн рублей

Администрация Перми объявила конкурс на достройку крематория. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Как указано в техническом задании, подрядчик должен завершить строительство здания, смонтировать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, установить кремационное оборудование. Работы требуется начать в мае 2023 года, сдать объект — к 31 января 2024 года. Максимальная цена контракта определена в 472 млн руб.

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация для строительства крематория. В 2012-м ее скорректировали, запланировав двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами, а также колумбарий емкостью 15 180 мест. В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

В ноябре 2022 года глава Перми на прямой линии в соцсети сообщил, что городские власти вновь пытаются найти инвестора для достройки объекта. Однако сделать этого так и не удалось. В итоге принято решение достраивать объект за бюджетные средства.

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