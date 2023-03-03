В Бирске вынесли приговор виновным в смерти двух человек от отравления газом

Бирский межрайонный суд вынес приговор руководителям ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» Азату Гайсину и ООО «Газавтоматика» Владимиру Шамшиеву. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем в том числе по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Суд приговорил обоих к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил права заниматься оказанием услуг в сфере ЖКХ в течение двух лет.

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР, в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года 18-летний юноша и 14-летняя девушка, находившиеся в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного жилого дома на Интернациональной улице в Бирске, отравились угарным газом. Парень скончался на месте, а девушка — на следующий день в больнице.

Как установило следствие, с 2005 по 2007 год в ходе строительства этого дома были допущены нарушения, из-за чего на некоторых участках в дымоходе и вентиляционных каналах отсутствовала тяга, и продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скапливались в одной из квартир.

Для первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов дома до ввода объекта в эксплуатацию в 2007 году было привлечено «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», сотрудники которого фактически не выполнили в работы, а директор компании, зная об этом, дал указание подчиненному мастеру составить подложный акт о проведении проверки и соответствии вентиляционных и дымовых каналов предъявляемым законом требованиям, после чего дом был введен в эксплуатацию.

В дальнейшем руководители управляющих компаний дома ООО «УЖКХ сервис» и ООО «УК Жилфонд» с 2008 по 2020 год на договорной основе привлекли «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», а также «Газавтоматику» для технического обслуживания вентиляционных и дымовых каналов. Однако специализировнные организации не проводили какие-либо работы, и нарушения, допущенные во время строительства, не были выявлены.

В результате вентиляционные и дымовые каналы дома долгое время эксплуатировались с грубыми нарушениями, создающими опасность для жизни и здоровья проживающих там людей.

Подсудимые не признали вину.

Уголовное преследование в отношении директора и учредителя ООО «Управляющая компания жилищным фондом» прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В возбуждении уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в отношении бывшего директора ООО «УЖКХ сервис» отказано в связи с истечением срока давности. Оба признали вину.

Майя Иванова

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