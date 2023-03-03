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Коммерсантъ FM
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В Ярославле «положенца» приговорили к 15 годам строгого режима за грабежи и разбои

Ярославский областной суд сегодня, 3 марта, вынес приговор 34-летнему Виктору Воронину, обвиненному в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), в совершении организованной группой вымогательств (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), грабежей (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбоя (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщила «Ъ» пресс-секретарь суда Ольга Козлова. Суд приговорил Воронина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев. Вместе с ним были осуждены еще четыре члена преступной группы за те же преступления.

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Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

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Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

Оглашение приговора Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве, и членам его группировки в Ярославском областном суде.

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева  /  купить фото

«Судом установлено, что с 2014 по 2018 год один из подсудимых занимал статус "положенца" в Рыбинском районе Ярославской области и городе Рыбинске, и совместно с организованной группой, которую он создал, они совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, таких как грабеж, разбой, вымогательство, и также занимались "крышеванием" коммерческих организаций за систематическую плату»,— рассказала государственный обвинитель Наталья Яковлева.

Как сообщили в областном суде, Воронин вел преступную деятельность, «демонстрируя преданность преступному образу жизни и криминальной идеологии, пропагандируя соблюдение преступных традиций в повседневной жизни».

«Положенец» в преступной иерархии назначается вором в законе на определенной территории и может действовать от его имени. Поскольку в указанный период вора в законе в Рыбинске не было, суд признал, что именно Воронин занимал высшее положение в преступной иерархии. Защита не согласна с такой логикой и намерена обжаловать приговор.

«Высшее положение может занимать вор в законе. Если мы пойдем по тому пути, по которому идет суд, то любого смотрящего за камерой в следственном изоляторе, любого смотрящего за отрядом в зоне можно привлекать как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии»,— сказал адвокат Виктора Воронина Александр Захарьин.

Остальные члены преступной группы получили от семи с половиной до девяти лет лишения свободы.

Антон Голицын, Ярославль

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