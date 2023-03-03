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Власти Перми оштрафовали компанию из Тюмени за расклейку объявлений на остановках

Администрация Перми и полиция впервые привлекли к ответственности компанию, незаконно расклеивавшую объявления на остановках. Как сообщает официальный телеграм-канал администрации, организацию, занимающуюся расклейкой объявлений финансового характера, оштрафовали на 120 тыс. руб. Компания-расклейщик уже выплатила средства в бюджет города.

«Это первый опыт привлечения юридического лица к ответственности за порчу муниципального имущества. Ранее к ответственности привлекались только физические лица, расклейщики, однако благодаря совместной работе администрации Перми и сотрудников МВД удалось привлечь к ответственности юридическое лицо», - заявили в мэрии.

Как уточнили в администрации, за расклейку объявлений оштрафовали компанию «Пять решений». По сведениям kartoteka.ru, общество, учрежденное в Тюмени, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО принадлежит предпринимателю Алексею Разуваеву, он же директор компании. Минувшей осенью администрация обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Пять решений» 751 тыс. руб. В материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края сообщается, что в процессе рассмотрения дела стороны решили заключить мировое соглашение. По соглашению мэрия отказалась от исковых требований к ответчику. ООО «Пять решений» обязалось выплатить в бюджет Перми 120 тыс. руб. в счет причиненных убытков за расклейку объявлений на остановочных пунктах города.

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