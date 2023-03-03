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Коммерсантъ FM
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FT назвала ОАЭ, Турцию и Кипр самыми популярными у богатых россиян странами для покупки недвижимости

Среди богатых россиян новыми популярными странами для покупки недвижимости стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Кипр, сообщила газета The Financial Times (FT). Наиболее богатые граждане России выбирают недвижимость в Дубае, туда также перевозят их суперкары самолетами через Польшу.

По данным FT, в 2022 году в Дубае продали 219 домов дороже $10 млн, что более чем в два раза выше итогов 2021-го. За 2022 год агентство элитной недвижимости Luxhabitat Sotheby’s Dubai продало россиянам и выходцам из СНГ недвижимость на общую сумму от $600 млн до $1 млрд, сообщили изданию в компании.

«Дубай не был их первым решением. Они всегда предпочитали Лондон, Монако или Париж, потому что хотели быть частью Европы и им нравилась зелень»,— сказал исполнительный директор агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby's в Дубае Джордж Азар в комментарии FT.

В Турции россияне приобрели каждый четвертый объект недвижимости, который был продан иностранцам. Всего за год россияне купили 16 312 домов, тогда как в 2021-м — 8035.

Как отмечает FT, из-за притока россиян, белорусов и украинцев на Кипр стоимость недвижимости в Лимассоле выросла на 23% в последние месяцы 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Среди россиян на остров чаще всего приезжают молодые специалисты от 30 до 40 лет, которые ищут жилье для аренды.

Накануне «Ъ» писал, что после землетрясений в Турции интерес россиян к недвижимости в Турции сократился. За месяц их активность упала на 40–60%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Покупатели жилья обходят Турцию».

Олеся Павленко

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