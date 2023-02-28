Покупатели жилья обходят Турцию

Возникшие из-за серии землетрясений опасения снижают интерес россиян к недвижимости в Турции: за месяц их активность сократилась на 40–60%. Курортные рынки страны сейчас поддерживает локальный спрос со стороны жителей пострадавших регионов. В перспективе это может способствовать и росту активности российских инвесторов в недвижимость, но пока те переориентируются на Таиланд, Черногорию, Индонезию и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В феврале спрос россиян на покупку и аренду жилья в Турции сократился на 60% к январю, что в два раза превышает обычный сезонный спад в 25–30%, подсчитали в Prian.ru. Там связывают динамику с новостным фоном, возникшим из-за землетрясения. Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова говорит, что число заявок на приобретение недвижимости в Турции в феврале сократилось на 41%. Это отразится на статистике по сделкам в будущем, отмечает она. Покупатели сейчас занимают выжидательную позицию, многие отложили поездки в Турцию, указывает основатель New Real Estate Екатерина Никитина.

Турция — одно из наиболее востребованных направлений покупки зарубежной недвижимости. По данным местного института статистики, в 2022 году россияне приобрели здесь 16,3 тыс. объектов недвижимости, что более чем в три раза превосходит показатель 2021 года. В NF Group указывают, что Турция сформировала 30% спроса состоятельных клиентов, опередив ОАЭ (26%) и Кипр (14%). По данным компании, 61% россиян в 2022 году покупал зарубежную недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, 17% — для собственного проживания, 15% — как инвестицию.

Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина называет самыми популярными турецкими локациями у россиян Стамбул, Анталью, Аланью и Бодрум. Главный редактор Prian.ru Филипп Березин говорит, что интерес россиян к аренде жилья в курортных провинциях сейчас ограничен из-за резкого сокращения районов, где на основании договора можно оформить ВНЖ. Пока рынки поддерживает активность местного населения, переезжающего из пострадавших от землетрясений регионов, говорит он. Наиболее выраженный эффект миграция, по словам эксперта, оказала на Мерсин, где аренда подорожала вдвое. Елена Милишенкова считает, что высокий спрос на аренду в курортных регионах будет стимулировать инвестиционный спрос на покупку недвижимости. Прибрежные города считаются наименее опасными с точки зрения сейсмоактивности, в них наблюдается приток покупателей, соглашается партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева.

По данным, которые приводит турецкий канал TRT Haber, в Мерсине размещены 65,5 тыс. жителей пострадавших от землетрясений регионов, в Анталье — 154,9 тыс., в Анкаре — 205,5 тыс., в Стамбуле — 3,7 тыс. человек. «Многих напугали слухи, что в Стамбуле тоже возможно землетрясение»,— отмечает господин Березин. Елена Милишенкова добавляет, что многие жители города сейчас стремятся переехать в районы с новой застройкой и низкой сейсмической активностью: Башакшехир, Каяшехир, Арнавуткёй, Умрание, Аташехир. А интерес к районам Фатих, Багджылар, Авджылар снижается, отмечает она.

Руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский говорит, что российские клиенты также берут в расчет сейсмические риски. Анна Ларина считает, что в перспективе покупатели недвижимости в Турции будут ориентироваться на новостройки, рассматривая их как более безопасное и современное жилье.

По мнению Филиппа Березина, привычный спрос на недвижимость в Турции может восстановиться примерно через два месяца при отсутствии негативных новостей. Но в моменте клиенты переориентируются на ОАЭ, Таиланд, Грузию, Болгарию и Черногорию. «Активность по этим направлениям сопоставима с январем или выше на 10%, это нетипично для февраля, считающегося мертвым месяцем для сделок»,— говорит господин Березин. В Tranio также заметили рост интереса к рынкам Таиланда, Индонезии и Черногории. Медианный бюджет россиян на покупку недвижимости в Турции — €142 тыс. за лот, и спрос переориентируется на сопоставимые по цене локации, поясняют в компании.

Александра Мерцалова