Частные резиденции обрастают садами

Россияне решили сами выращивать овощи и фрукты — спрос на семена и грунт в феврале вырос на 90%, говорится в отчете гипермаркета «Всеинструменты.ру». Как выяснил “Ъ FM”, экономнее стал и средний класс, клиенты отказываются от услуг дорогих ландшафтных дизайнеров и ищут им замену в интернете. А вот в сегменте премиум-класса наблюдается прирост заказчиков: те, кто не уехал, стали активнее инвестировать в собственные парковые резиденции. Сколько стоит сад «под ключ»? И какие проекты выбирают владельцы подмосковных домов и морских дач? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ландшафтная индустрия после начала специальной военной операции на Украине претерпела изменения. Одни игроки, потеряв клиентов, ушли от частных заказов к государственным либо в команду девелоперов и оформляют парковую территорию в элитных жилых комплексах. Другие, напротив, наращивают базу заказчиков. После того, как Европа заморозила зарубежные активы бизнесменов, клиенты поняли, что вкладываться нужно в российскую недвижимость и тут разбивать парки и сады.

Заказов стало действительно больше, рассказал в интервью “Ъ FM” ландшафтный архитектор Илья Мочалов: «За прошлый год у нас в два раза выросла выручка. Сейчас мы тоже пытаемся увеличить этот показатель. Если говорить о частных участках, то стоимость оформления может быть от 80 млн руб. до 200 млн руб. за гектар. Это формат "под ключ", включая и растения, и освещение, и дренажи.

Если говорить о каких-то общественных пространствах, парках, то средняя стоимость, например, московского благоустройства — 200-250 млн руб. за гектар.

Что касается садов на крышах, то это достаточно сложная история по инженерной насыщенности. Стоимость обустройства в этом случае — от 20 тыс. руб. за 1 кв. м».

Раньше клиенты хотели, чтобы, как говорится, было «дорого-богато» на участке, сейчас обращают внимание на экологичность. В портфолио ландшафтных бюро теперь не только подмосковные резиденции с парковым комплексом, но террасные сады у рек и морей. В Геленджике, к примеру, радует глаз частная резиденция площадью 6 га, там и море, и скалы, и лавандовые поля в окружении сосен.

Растения — отдельная статья расходов. Европейские питомники, возможно, готовы были и дальше поставлять взрослые деревья, но довезти их в Россию сейчас крайне сложно, они просто не выживут. Отечественный же рынок посадочного материала пока не закрывает потребности клиентов, отметила ландшафтный архитектор, основатель бюро Q'Gardens Татьяна Губская:

«В Германии недалеко от Бремена есть регион Бад-Цвишенан, который нам подходит по климатическим условиям. Если мы говорим про черешчатый дуб, то он вполне может стать семейным деревом. Российский не может быть аналогом, потому что его возраст максимум 12 лет. Но он будет стоить в районе 150-200 тыс. руб. Если это немцы, а, значит, другая классификация, то его стоимость может достигать и 1,5 млн руб.».

Питомники — это про долгие инвестиции. «Дуб Андрея Болконского» в свой сад пока не купить, а то, что можно приобрести, стало дороже. После ухода европейских поставщиков отечественные подняли цены за год на 30%, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. На этом фоне некоторые клиенты решили сами стать дизайнерами, поделился архитектор, руководитель ландшафтного бюро «Ли-Эр» Илья Васецкий: «Большое количество девушек стали заниматься ландшафтным дизайном. В Instagram (принадлежит запрещенной в России корпорации Meta) целый легион людей, которые делают это за 10 тыс. руб.

У нас бывали случаи, когда заказчики, услышав наши расценки, отвечали, что им предлагали услуги за 20 тыс. руб. Но поскольку люди знали, что дизайнер на этом зарабатывает, то сами шли в питомник и закупались там на 1,5 млн руб. Правда, половина растений со временем погибали. И когда я таким клиентам задаю вопрос, готовы ли они купить все заново, то слышу положительный ответ».

Заключая контракт на сад «под ключ» с архитектурным бюро, клиент получает гарантию на растения от года до трех лет. Деньги за дуб в 1,5 млн руб., конечно, не вернут, но обещают заменить дерево, если оно погибнет. Обслуживание сада потребует еще минимум 1 млн руб. за сезон для среднего участка.

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