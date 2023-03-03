Subaru объявила о смене президента компании

Компания Subaru объявила о смене президента — новым руководителем японского автопроизводителя стал Ацуши Осаки.

60-летний специалист, который работает в Subaru с 1988 года, ранее занимал должность старшего управляющего директора компании. На новом посту господин Осаки должен помочь автопроизводителю в переходе на новую стратегию, подразумевающую развитие электромобилей.

Бывший президент Subaru Томоми Накамура компанию не покинул, а перешел на должность председателя правления японского автопроизводителя.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK