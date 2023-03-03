Дерипаска вновь предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что рано или поздно столицу России нужно будет перевести в Сибирь, поскольку этот регион находится в центре страны, а основной поток товаров, инвестиций и расчетов в условиях санкций будет из Азии.

«Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придется сделать»,— сказал господин Дерипаска в интервью телеканалу «Россия 24» на Красноярском экономическом форуме. «Получается, что столица будет в Сибири?» — уточнили у бизнесмена. «Да, столица будет здесь»,— ответил он.

Олег Дерипаска отметил, что Сибирь географически находится в центре России, а основной поток инвестиций в будущем в Россию будет идти из Азии. По его мнению, в сибирском регионе можно решать «на месте» многие вопросы, связанные с развитием бизнеса с Азией.

Ровно год назад, 3 марта 2022 года, господин Дерипаска, также выступая на Красноярском экономическом форуме, высказал тот же тезис о переносе столицы в Сибирь. «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске»,— сказал он тогда.