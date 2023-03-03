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Коммерсантъ FM
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В Тульской области суд отправил под домашний арест отца шестиклассницы, чей антивоенный рисунок вызвал скандал

Ефремовский межрайонный суд Тульской области отправил под домашний арест до 27 марта Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Мужчина вину не признал, сообщил его адвокат Владимир Билиенко от правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов)

Скандал разгорелся после того, как его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с флагами России и Украины. В апреле 2022 года господина Москалева оштрафовали на 32 тыс. руб. за пост в соцсетях, а в декабре завели уголовное дело, грозящее трехлетним тюремным сроком. Его дочь Марию на время разбирательства отправили в приют.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Отцу нарисовался срок».

Лаура Кеффер

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