Губернаторы прямого действия

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел уже второй круглый стол, посвященный недавнему посланию президента Федеральному собранию. Если первый из них был заявлен как «осмысление», которым в основном занимались политологи, то на второй, под названием «От осмысления к действию», пригласили нескольких губернаторов. Они охотно рассуждали о том, как заниматься патриотическим воспитанием, организовывать Фонд помощи участникам спецоперации и поднимать экономику в условиях «удавки» санкций. Под конец от одного из журналистов прозвучало предложение вернуть в школу военную подготовку, чтобы дети почувствовали запах «мужского пота», но политолог Алексей Чеснаков прервал дискуссию на эту тему, посоветовав вначале хорошо «обдумать» подобные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Открывая круглый стол, его модератор, представитель ЭИСИ Дарья Кислицына пояснила, что после предыдущего обсуждения его организаторы пришли к выводу, что нужно еще одно, более «практически ориентированное», так как «акцентов, которые заложил президент в своем послании, очень много». Соответственно, главными действующими лицами второго мероприятия стали губернаторы, выступившие по видеосвязи.

Необходимость их участия в круглом столе обосновал научный руководитель Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. По его словам, послание президента — это главный стратегический документ страны, и в этом смысле оно обращено не только к депутатам и сенаторам, но и «к нации». Послание предписывает ряд конкретных действий, многие из которых придется реализовывать именно главам регионов, подчеркнул эксперт. В связи с этим господин Чеснаков и его коллеги по ЦПК даже попытались проанализировать «если не действия, так как прошло совсем немного времени», то хотя бы Telegram-посты губернаторов, посвященные посланию, дабы понять, что они из этого документа вычленили в первую очередь. «Семья, поддержка, развитие, специальная военная операция, регион и так далее»,— перечислил политолог основные темы.

Кроме того, из полной версии исследования можно узнать, какими словами главы регионов дополняли свою реакцию на выступление президента. Например, в сообщениях мэра Москвы Сергея Собянина самым частым стало слово «технопарк», у главы Санкт-Петербурга Александра Беглова — «семья», а у губернатора Архангельской области Александра Цыбульского — «правда». «Главы регионов продемонстрировали комплексный подход, быстро отреагировали на задачи президента, сбалансировали темы, касающиеся регионов, и эффективно транслировали сигналы»,— резюмировал Алексей Чеснаков.

Наконец, слово дали и самим губернаторам. Выступивший первым глава Якутии Айсен Николаев решил порассуждать о патриотическом воспитании. «Сегодня мы пожинаем горькие плоды того, что лет тридцать мы серьезно этим вопросом не занимались. Было время, когда патриотизм в школах вытеснялся на периферию. Огромные проблемы, которые мы сейчас видим, они родом из 90-х»,— эмоционально начал он, не пояснив, впрочем, какие именно проблемы имеет в виду. Но тут же перестроился на торжественный лад и провозгласил, что сейчас, «слава богу, патриотическая позиция не воспринимается как экстраординарная». Однако контент для молодежи должен быть современным, подчеркнул губернатор, приведя в пример планы создания силами якутского кинематографа (который действительно в последнее время прославился интересными работами) фильма о специальной военной операции (СВО).

Кроме того, господин Николаев пожелал, чтобы система образования менялась «быстрее», и даже смело раскритиковал реализацию проекта внедрения в школах института советников директоров по воспитанию, курируемого администрацией президента. По словам главы Якутии, на деле советники становятся просто руководителями кружков. «Туда приходят, я не буду как-то умалять, но… 25-летние девушки, например, работают советниками директоров школ по воспитанию. Но сегодня не то время, чтобы мы могли себе это позволить»,— возмутился Айсен Николаев и предложил назначать на эти должности ветеранов СВО. Пока, сокрушался он, руководящие деятели сферы образования на такие просьбы отвечают отказом: «Только мы начинаем таких людей продвигать — приходят бумаги: у людей образования нет. Они не работали в школах, их брать нельзя».

Новгородский губернатор Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по социальной политике, взял более мирную ноту и рассказал, что одним из основных приоритетов госполитики должно стать повышение демографии. По его мнению, для продвижения идеи многодетности должны использоваться все инструменты информационной политики. «А сейчас смотришь социальный ролик — а там мама, папа и один ребенок»,— посетовал губернатор. Он также подробно коснулся темы создания Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, которое анонсировал президент в послании. «Что понятно точно, что это должен быть принцип одного окна. Не должно быть никаких бюрократических кругов»,— заявил господин Никитин, добавив, что власти должны хорошо знать своих ветеранов и составить их «портрет», чтобы помогать им максимально успешно.

Глава Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, сказал, что для его региона особенно актуальны задачи по развитию инфраструктуры, повышению доходов населения и созданию рабочих мест. Поначалу его выступление выглядело несколько суховатым, так как было посвящено экономическим аспектам вроде нужды в высококвалифицированных кадрах и инвестициях. Но возможность высказаться более эмоционально он получил благодаря вопросу главного редактора «Газеты 2020» Сергея Алексеева, который вначале пожалел губернаторов за обрушившийся на них «вал задач», а потом попросил уточнить, какие все-таки риски они видят в сегодняшней ситуации. «Нам не надо сочувствовать, не надо нас жалеть. Нас выбрали люди, мы прошли через выборы, иногда в жесткой борьбе и сложной обстановке»,— разошелся в ответ господин Томенко, заверив всех присутствующих, что главы регионов готовы служить людям и стране. Риски же, по его словам, все «на столе», и в первую очередь это система санкционных ограничений, которая продолжает затягиваться, как «удавка», на российской экономике. Тем не менее Виктор Томенко не сомневается, что он и другие губернаторы с этим справятся: «У нас есть наши ресурсы, конкурентные преимущества, на которые мы опираемся,— наша страна, наши люди, наша история, наши традиции».

Главред Алексеев, правда, на этом не остановился и решил подлить в огонь дискуссии еще немного масла, предложив вернуть в школы военную подготовку — чтобы школьники почувствовали запах «мужского пота». «Спасибо большое. Думаю, что как раз за счет того, что у нас такой состав участников — межотраслевой, межэкспертный,— мы по всем инстанциям это предложение передадим»,— оптимистично пообещала было Дарья Кислицына. Однако опытный Алексей Чеснаков ее тут же остановил, заявив, что служил в армии и имеет свое мнение по таким вопросам. «Это нужно, прежде чем вводить, обдумать. Чтобы не оказалось так, что научат стрелять не только тех, кто будет Родину защищать, но и тех, кто будет преступностью заниматься»,— пояснил политолог причину своего скептицизма.

Андрей Винокуров