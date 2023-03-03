Губернаторы прямого действия

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел уже второй круглый стол, посвященный недавнему посланию президента Федеральному собранию. Если первый из них был заявлен как «осмысление», которым в основном занимались политологи, то на второй, под названием «От осмысления к действию», пригласили нескольких губернаторов. Они охотно рассуждали о том, как заниматься патриотическим воспитанием, организовывать Фонд помощи участникам спецоперации и поднимать экономику в условиях «удавки» санкций. Под конец от одного из журналистов прозвучало предложение вернуть в школу военную подготовку, чтобы дети почувствовали запах «мужского пота», но политолог Алексей Чеснаков прервал дискуссию на эту тему, посоветовав вначале хорошо «обдумать» подобные инициативы.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Открывая круглый стол, его модератор, представитель ЭИСИ Дарья Кислицына пояснила, что после предыдущего обсуждения его организаторы пришли к выводу, что нужно еще одно, более «практически ориентированное», так как «акцентов, которые заложил президент в своем послании, очень много». Соответственно, главными действующими лицами второго мероприятия стали губернаторы, выступившие по видеосвязи.
Необходимость их участия в круглом столе обосновал научный руководитель Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. По его словам, послание президента — это главный стратегический документ страны, и в этом смысле оно обращено не только к депутатам и сенаторам, но и «к нации». Послание предписывает ряд конкретных действий, многие из которых придется реализовывать именно главам регионов, подчеркнул эксперт. В связи с этим господин Чеснаков и его коллеги по ЦПК даже попытались проанализировать «если не действия, так как прошло совсем немного времени», то хотя бы Telegram-посты губернаторов, посвященные посланию, дабы понять, что они из этого документа вычленили в первую очередь. «Семья, поддержка, развитие, специальная военная операция, регион и так далее»,— перечислил политолог основные темы.
Кроме того, из полной версии исследования можно узнать, какими словами главы регионов дополняли свою реакцию на выступление президента. Например, в сообщениях мэра Москвы Сергея Собянина самым частым стало слово «технопарк», у главы Санкт-Петербурга Александра Беглова — «семья», а у губернатора Архангельской области Александра Цыбульского — «правда». «Главы регионов продемонстрировали комплексный подход, быстро отреагировали на задачи президента, сбалансировали темы, касающиеся регионов, и эффективно транслировали сигналы»,— резюмировал Алексей Чеснаков.
Наконец, слово дали и самим губернаторам. Выступивший первым глава Якутии Айсен Николаев решил порассуждать о патриотическом воспитании. «Сегодня мы пожинаем горькие плоды того, что лет тридцать мы серьезно этим вопросом не занимались. Было время, когда патриотизм в школах вытеснялся на периферию. Огромные проблемы, которые мы сейчас видим, они родом из 90-х»,— эмоционально начал он, не пояснив, впрочем, какие именно проблемы имеет в виду. Но тут же перестроился на торжественный лад и провозгласил, что сейчас, «слава богу, патриотическая позиция не воспринимается как экстраординарная». Однако контент для молодежи должен быть современным, подчеркнул губернатор, приведя в пример планы создания силами якутского кинематографа (который действительно в последнее время прославился интересными работами) фильма о специальной военной операции (СВО).
Кроме того, господин Николаев пожелал, чтобы система образования менялась «быстрее», и даже смело раскритиковал реализацию проекта внедрения в школах института советников директоров по воспитанию, курируемого администрацией президента. По словам главы Якутии, на деле советники становятся просто руководителями кружков. «Туда приходят, я не буду как-то умалять, но… 25-летние девушки, например, работают советниками директоров школ по воспитанию. Но сегодня не то время, чтобы мы могли себе это позволить»,— возмутился Айсен Николаев и предложил назначать на эти должности ветеранов СВО. Пока, сокрушался он, руководящие деятели сферы образования на такие просьбы отвечают отказом: «Только мы начинаем таких людей продвигать — приходят бумаги: у людей образования нет. Они не работали в школах, их брать нельзя».
Новгородский губернатор Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по социальной политике, взял более мирную ноту и рассказал, что одним из основных приоритетов госполитики должно стать повышение демографии. По его мнению, для продвижения идеи многодетности должны использоваться все инструменты информационной политики. «А сейчас смотришь социальный ролик — а там мама, папа и один ребенок»,— посетовал губернатор. Он также подробно коснулся темы создания Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, которое анонсировал президент в послании. «Что понятно точно, что это должен быть принцип одного окна. Не должно быть никаких бюрократических кругов»,— заявил господин Никитин, добавив, что власти должны хорошо знать своих ветеранов и составить их «портрет», чтобы помогать им максимально успешно.
Глава Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, сказал, что для его региона особенно актуальны задачи по развитию инфраструктуры, повышению доходов населения и созданию рабочих мест. Поначалу его выступление выглядело несколько суховатым, так как было посвящено экономическим аспектам вроде нужды в высококвалифицированных кадрах и инвестициях. Но возможность высказаться более эмоционально он получил благодаря вопросу главного редактора «Газеты 2020» Сергея Алексеева, который вначале пожалел губернаторов за обрушившийся на них «вал задач», а потом попросил уточнить, какие все-таки риски они видят в сегодняшней ситуации. «Нам не надо сочувствовать, не надо нас жалеть. Нас выбрали люди, мы прошли через выборы, иногда в жесткой борьбе и сложной обстановке»,— разошелся в ответ господин Томенко, заверив всех присутствующих, что главы регионов готовы служить людям и стране. Риски же, по его словам, все «на столе», и в первую очередь это система санкционных ограничений, которая продолжает затягиваться, как «удавка», на российской экономике. Тем не менее Виктор Томенко не сомневается, что он и другие губернаторы с этим справятся: «У нас есть наши ресурсы, конкурентные преимущества, на которые мы опираемся,— наша страна, наши люди, наша история, наши традиции».
Главред Алексеев, правда, на этом не остановился и решил подлить в огонь дискуссии еще немного масла, предложив вернуть в школы военную подготовку — чтобы школьники почувствовали запах «мужского пота». «Спасибо большое. Думаю, что как раз за счет того, что у нас такой состав участников — межотраслевой, межэкспертный,— мы по всем инстанциям это предложение передадим»,— оптимистично пообещала было Дарья Кислицына. Однако опытный Алексей Чеснаков ее тут же остановил, заявив, что служил в армии и имеет свое мнение по таким вопросам. «Это нужно, прежде чем вводить, обдумать. Чтобы не оказалось так, что научат стрелять не только тех, кто будет Родину защищать, но и тех, кто будет преступностью заниматься»,— пояснил политолог причину своего скептицизма.