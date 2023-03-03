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Коммерсантъ FM
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Столичные пятиэтажки ставят под ружье

Москва заказывает охрану в дома переселенцев

Структуры столичной мэрии опубликовали тендер на сумму около 74 млн руб. на услуги по охране многоквартирных домов, сносимых по программе реновации. Бойцы с дубинками и наручниками должны до конца 2023 года круглосуточно сторожить пятиэтажки, из которых выселили жителей, в Щербинке, Коммунарке, Внуково и на других территориях в Новой Москве. Ранее власти заказывали охрану сносимого жилья и в других районах Москвы. Если после постановки на охрану обнаружатся хищения строительных конструкций и другого имущества с площадок, подрядчик должен компенсировать их стоимость. Впрочем, эксперт считает, что охранять здания требуется прежде всего от мигрантов, которые массово заселяются в сносимые дома.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тендер на оказание услуг по охране «помещений в многоквартирных и жилых домах», сносимых по программе реновации, на портале госзакупок опубликовала префектура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. От исполнителя ждут организации постов круглосуточной охраны у домов в Щербинке, Коммунарке, поселениях Десеневское, Внуково, Кокошкино. Сторожи на объектах должны иметь удостоверения частных охранников, брелки для вызова полиции и спецсредства. Их перечень установлен постановлением правительства РФ №587: резиновые дубинки и наручники. Оружие и служебные собаки охранникам сносимых пятиэтажек, согласно документации, не положены. При этом обязательны мобильные группы с огнетушителями, кусачками, гвоздодером, двумя противогазами, пожарной веревкой и другими принадлежностями. Охранять дома предполагается до конца 2023 года. Заявки на конкурс принимаются до 15 марта, сумма контракта — 73,9 млн руб.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5175 домов площадью 16,3 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе, за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа, либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждены 575 стартовых площадок. К середине февраля 2023 года построено 237 домов (площадь жилья 3,3 млн кв. м), ведется проектирование и строительство около 400 новостроек (на 7 млн кв. м). Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Столичные власти и ранее размещали конкурсы на организацию охраны сносимых пятиэтажек. Так, в 2022 году аналогичный тендер на 110 млн руб. на портале госзакупок размещала префектура Северо-Восточного административного округа Москвы. В 2021 году два похожих конкурса (на 67,3 млн и 77,8 млн руб. соответственно) проводили префектуры ЗАО и ЮЗАО. Кроме того, охрану сносимых пятиэтажек за 69,2 млн руб. в том же году заказывали управы районов Люблино и Кузьминки. При этом цели подобной деятельности в тендерной документации не описаны. В конкурсе, который проводит префектура ТиНАО, лишь говорится о том, что охранные предприятия должны компенсировать стоимость строительных конструкций и другого имущества в случае их хищений с площадок.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин (активно занимался противодействием точечной застройке) сталкивался с проблемой мародерства на стройках, не связанных с программой реновации. «Как только начиналось массовое переселение, в квартирах у кого-то оставались вещи, ведь не все сразу могут их перевести. Их похищали»,— рассказывает депутат, предполагая, что городские власти хотят справиться с этой проблемой. Однако глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская говорит о том, что расселяемые дома «снова заселяются людьми, например мигрантами, которых оттуда потом не выселишь, разве что в судебном порядке». «Хотя дома признаны непригодными для населения, мигрантам это не мешает. Факты такого "заселения" есть массово в Московской области»,— подчеркнула депутат.

Александр Воронов

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