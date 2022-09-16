Вылетная подготовка

Пилоты жалуются на непрозрачную практику увольнений из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов. Шереметьевский профсоюз летного состава предложил привлекать к проверкам инструкторов из Росавиации и дать пилотам возможность обжаловать результаты. В авиакомпаниях возражают, что увольнять пилотов таким способом слишком дорого, причем именно перевозчики несут ответственность за безопасность и поэтому должны сами проверять своих пилотов.

“Ъ” ознакомился с письмом от 13 сентября, которое Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил в Росавиацию с жалобами на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных летных проверках». Проверка проводится дважды в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором. «Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров»,— говорится в письме. ШПЛС предлагает создать в Росавиации департамент, в который войдут «инструкторы для независимой проверки и оценки профессиональных навыков пилотов».

Как пояснил “Ъ” президент ШПЛС Игорь Дельдюжов, о подобном «понуждении к увольнению» сообщили несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний. Единственный способ обжаловать — обращение в суд. В Ространснадзоре “Ъ” уточнили, что пилоты могут обращаться с жалобами и туда. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались.

Существование проблемы “Ъ” подтвердили пилоты трех крупнейших авиакомпаний. Как рассказал действующий пилот «Победы», несколько лет проработавший в «Аэрофлоте», «дискриминационная практика экзамена, который невозможно пройти», существовала в крупнейшей российской авиакомпании для «избавления от наиболее нелояльных руководству или одиозных пилотов». Сложности с прохождением внутреннего экзамена, по его словам, начались и в «Победе» после прихода весной нового директора по организации летной работы Александра Кравченко «и явного переизбытка кадров» (до февраля «Победа» активно набирала пилотов).

По словам двух источников в авиаотрасли, «Победа» может «в обозримой перспективе» уволить 150–170 пилотов из-за сокращения действующего парка до 30 самолетов. Еще около 250 пилотов дальнемагистральных самолетов, по словам источника “Ъ”, «расцениваются как избыток штата» в «Аэрофлоте». В «Победе» “Ъ” не ответили. В «Аэрофлоте» заверили, что «сокращения экипажей не планируется». «Россия» и вовсе набирает пилотов с других типов самолетов с переобучением на SSJ, сообщили “Ъ” в компании.

Сейчас в парке 72 SSJ, но ежедневно летают 40–45 SSJ. По данным “Ъ”, на каждый самолет предполагается в среднем пять-шесть экипажей (720–864 пилота), а в «России» всего около 420 пилотов на этот тип.

За последнее полугодие без работы осталось около 1 тыс. пилотов, говорит президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук. Всего в РФ, по данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ), более 9 тыс. пилотов. Примеры недобросовестного преследования пилотов в авиакомпаниях есть, признает господин Бойчук. Но проведение проверок экспертами из Росавиации, полагает он, лишь создаст почву для коррупции: «Росавиация вряд ли способна нанять экспертов с окладами от 300 тыс. руб.».

В авиакомпаниях тоже не видят смысла в изменениях. Именно перевозчик отвечает за готовность пилотов и безопасность полетов, поэтому должен сам их оценивать, подчеркивают в Red Wings. Там поясняют, что каждый пилот должен один раз в полгода проходить восемь часов подготовки на тренажере своего типа самолета (recurrent rating). Авиакомпании такая сессия обходится в €3–4 тыс. Если пилот ее не сдает, перевозчик заново несет расходы. При повторном провале пилота могут уволить, «но такие случаи в отрасли единичны».

Описанная ШПЛС схема увольнения слишком сложная, отмечает источник “Ъ” в крупной компании, «если есть лишние пилоты, они просто не летают и получают минимальный фиксированный оклад».

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что предложение по внедрению «департамента независимых инструкторов» в структуру ФАВТ выглядит как «смягчение требований к квалификации пилотов». В руководстве по производству полетов, поясняют в «Аэрофлоте», установлено требование о невмешательстве руководства или внешних организаций в деятельность инструкторов-экзаменаторов. Также установлена ответственность последних за необъективность. На тренажере ведется видеозапись — это тоже позволяет верифицировать объективность оценки.

В зарубежных авиакомпаниях тоже существуют внутренние проверки, отмечает работавший в США пилот Павел Семченко, но при несогласии с результатами можно обратиться к инспектору FAA или любой независимый центр. Работу по созданию таких независимых центров в России сейчас ведет СПК ВТ, говорит глава его исполкома Анастасия Мирошниченко, в этом году планируется приступить к обучению независимых экспертов, а также разработать профстандарт для инструкторов.

Айгуль Абдуллина