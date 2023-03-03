Микроэлектроника по конкурсу

Российский научный фонд (РНФ) планирует сегодня объявить о запуске первого конкурса по отбору технологических предложений по направлению «Микроэлектроника». Предполагается, что это позволит выявить запрос компаний на технологии изготовления изделий, материалы и оборудование в этой сфере. На основе отобранных заявок далее будет проведен конкурс проектов по реализации технологических предложений. Исследования будут поддержаны грантами, а заказчики возьмут на себя обязательство внедрить результаты работ. Пока конструкция выглядит экспериментом по распределению рисков «сквозных проектов» в электронике среди небольших компаний.

В ходе конкурса предложений на выполнение опытно-конструкторских разработок (ОКР), опытно-конструкторских и технологических работ Российский научный фонд (некоммерческая организация, действующая в соответствии со специальным федеральным законом) намерена получить от компаний заявки, направленные на решение конкретных научно-технологических проблем в микроэлектронике и задач по изготовлению электронной компонентной базы (ЭКБ). Речь идет о технологиях изготовления изделий, о материалах и оборудовании, о системах автоматизированного проектирования ЭКБ. Заявки пройдут двухэтапную экспертизу: индивидуального эксперта (он будет подбираться под каждую заявку) и затем научно-технологического совета. Финансовая поддержка на этом этапе не предусмотрена.

Далее будет конкурс научных и научно-технических проектов для реализации победивших технологических предложений. Он предусматривает выполнение поисковых (ориентированных) и прикладных исследований, а затем — опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок. Предполагаемое финансирование (деньги получит исполнитель) прикладного научного исследования — до 30 млн руб. в год, для ориентированного — до 10 млн руб. в год, максимальный срок поддержки — три года. В контракте на работу над ОКР деньги фонда уже не предусмотрены.

«В рамках технологического предложения может быть запрос на несколько проектов — как поисковых, так и прикладных исследований. Важно, чтобы они завершались конкретными результатами в виде прототипов или экспериментальных образцов. Идеально, чтобы они выходили на полноценные технические задания на опытно-конструкторские работы, а это следующий этап, который мы будем поступательно разворачивать»,— пояснил “Ъ” заместитель генерального директора РНФ Алексей Медведев. По словам председателя научно-технологического совета фонда Александра Клименко, соглашение с победителем конкурса технологических предложений предусматривает, что эта компания берет на себя обязательства внедрить полученные результаты.

Вопрос финансирования программы пока не решен. В РНФ ожидают, что деньги поступят к моменту отбора исполнителей научных и научно-технических проектов. Сумма пока не называется. «Есть разные оценки на разном периоде»,— сказал Алексей Медведев. Деньги должны поступить от Минпромторга, в этом ведомстве оперативно не смогли ответить на запрос “Ъ”.

Механизм финансирования научных проектов в области микроэлектроники де-факто может быть попыткой эксперимента на небольших компаниях распределить риски в рамках «сквозных проектов» в электронике. Напомним, они предполагают создание гарантированного спроса со стороны крупных заказчиков (банков, госкомпаний и т. д.) на еще не выпущенное оборудование отечественного происхождения. Проекты планировалось запустить до конца 2021 года, но правительство так и не одобрило выделение средств на них. Сейчас механизм, который не предусматривает ответственности производителя конечных решений за их исполнение (есть только ответственность якорного заказчика), дорабатывается. «Важно четко определить роли всех участников, в том числе предусмотреть ответственность поставщиков»,— отмечали в Минцифры (см. “Ъ” от 4 февраля 2022 года).

Венера Петрова