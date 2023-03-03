Торгцентры уже празднуют

Минувшее 23 Февраля обеспечило торгцентрам Москвы и Санкт-Петербурга сезонный рост посещаемости на 5–15%, и динамика может сохраниться в преддверии 8 Марта. Участники рынка говорят о постепенном возврате потребителей к привычным моделям трат, в том числе на необязательные покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 20–26 февраля в Москве вырос на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3% неделя к неделе. А 23–24 февраля трафик был выше показателей за аналогичные дни предыдущей недели на 15% и 13% соответственно. Такие данные приводит Focus Technologies. Там указывают, что динамика близка к докризисной, а годом ранее приток посещаемости был менее выраженным.

Исходя из текущих цифр, в Focus Technologies ждут аналогичного роста активности перед 8 Марта. Обычно для этого периода характерны большие темпы роста трафика, но в этом году на неделю с 8 Марта выпадает только один дополнительный выходной. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов называет предпраздничный трафик хорошим. По его словам, в некоторых объектах число посетителей соответствует уровням 2019 года.

По мнению руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, всплеск потребительской активности в предпраздничные дни указывает, что даже в период превалирования сберегательной модели, в знаковые даты могут существенно возрастать траты на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости. Господин Ванчугов связывает хорошие цифры с постепенным выходом потребителей из шокового состояния и возвратом к привычным моделям трат, также указывая на растущее число импульсных покупок. В качестве примера господин Васильев приводит магазины fashion-сетей, оборот которых 20–26 февраля был выше предыдущей недели на 16%, а 23–24 февраля — на 80%. Данные ЮKassa указывают на кратный рост продаж ювелирных украшений и одежды с 25 февраля по 1 марта.

Руководитель направления «Сад» в OBI Максим Суравегин отмечает трехкратный рост посещаемости в период 27 февраля — 2 марта относительно предыдущей недели, динамика перед 23 Февраля была 20–30%. «В преддверии 8 Марта самые популярные позиции — это всегда букеты тюльпанов, затем розы и орхидеи в горшках, гиацинты и нарциссы»,— перечисляет он. В «Л`Этуаль» говорят, что число визитов в магазины по итогам февраля выросло на 10% и продолжает расти. Директор по маркетингу «585*Золотой» Андрей Шляев видит всплеск спроса и рассчитывает на пиковые продажи 5–8 марта. Он указывает на выросшую на 8% за год конверсию трафика: «Покупатели приходят в магазин, уже зная, что хотят приобрести».

Но о восстановлении посещаемости торгцентров к докризисному уровню речи пока не идет. В Москве Mall Index на неделе 20–26 февраля на 11% отставал от уровня за аналогичный период 2022 года и на 25% — от показателя 2019 года. В Санкт-Петербурге разница оценивалась в 10% и 26% соответственно. Хотя господин Васильев отмечает, что сравнение с показателями прошлого года может быть нерелевантным. В феврале—марте 2022 года поведение потребителей часто определялось нерыночными факторами. Рост цен и негативный информационный фон из-за начала военных действий на Украине сначала привели к краткосрочному ажиотажу, а затем — к резкому спаду активности.

Пока психологические факторы продолжают давить на посещаемость, уверен президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов. «Страх людей перед угрозами безопасности и сообщения о "разборках" молодежных образований вне зависимости от правдивости информации способствуют росту общей напряженности посетителей»,— говорит он. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сомневается в дальнейшем увеличении трафика вне пиковых сезонов, указывая на общее снижение покупательной способности. Хотя постепенное занятие оставшихся после ухода международных брендов площадей дает позитивный эффект, добавляет она.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая