Дань всех влюбленных

Ожидания участников рынка относительно потребительской активности россиян на День всех влюбленных оказались противоречивыми. Аналитики говорят о снижении числа покупок россиян по сравнению с прошлым годом. Рестораторы дают осторожные прогнозы, считая, что число посетителей их заведений окажется в лучшем случае на прошлогоднем уровне. В то же время ритейлеры отмечают рост спроса на популярные 14 февраля товары: сладости, фрукты и мягкие игрушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за продолжающегося с весны 2022 года тренда на усиление потребительской экономии число покупок на День всех влюбленных сократится, считает CEO Коkос Group Александр Шокуров. По его данным, средний чек на покупку бытовой техники и электроники снизится на 10–15% год к году, товаров для дома — на 5–10%, а на ювелирные украшение, наоборот, вырастет на 5–10%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что усиление напряженности в преддверии годовщины начала военных действий на Украине «не располагает к росту потребления у большинства россиян», несмотря на приближающиеся гендерные праздники.

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин считает, что праздничные продажи ювелирной продукции средней ценовой категории не увеличатся из-за роста цен. Из-за отмены с начала 2023 года специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса ювелирам пришлось повысить цены на продукцию примерно на 20–30%, отмечает господин Уткин.

Потребители стараются экономить, чтобы купить ювелирные изделия на Восьмое марта, подтверждает директор сети Sokolov Вячеслав Корнилов. По его словам, рост трафика и спроса перед Днем всех влюбленных составляет 8–12%, тогда как перед Восьмым марта — в полтора-два раза.

В свою очередь, крупные продуктовые ритейлеры в преддверии 14 февраля отмечают увеличение спроса на некоторые виды продуктов. Так, во «Вкусвилле», «Магните» и Metro, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») говорят о растущем интересе клиентов к шоколадным наборам, десертам, фруктам, ягодам и игристым винам. В «Магните» подсчитали, что продажи свежих ягод в натуральном выражении выросли почти на 50% год к году, вин — на 20%, шоколада — на 18,5%.

По оценке «М.Видео—Эльдорадо», потребительский интерес в преддверии праздника сохранился на уровне прошлого года. Наибольшим спросом к Дню всех влюбленных пользуются смартфоны, товары для красоты и здоровья, техника для кухни и т. д., говорят в сети.

В «Лэтуаль» по сравнению с прошлым годом чаще покупают товары категории sexual wellness, цветы и технику, включая фены, щипцы для волос и дарсонваль для лица.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов обращает внимание на то, что к 14 февраля россияне традиционно выбирают недорогие подарки, для приобретения которых 20–30% покупателей переориентировались на маркетплейсы. В частности, в Ozon говорят о росте продаж перед 14 февраля в среднем в 2,5 раза год к году. В Wildberries, «Яндекс Маркете», Ozon отмечают, что спросом пользуются мягкие игрушки и шоколад, в более высокой ценовой категории — ювелирные украшения.

Рестораторы также говорят о повышенном интересе к бронированиям столиков в преддверии праздника. Однако совладелец Tigrus (Osteria Mario, «Швили») Хенрик Винтер отмечает, что активность посетителей схожа с прошлым годом. Директор бренда итальянских ресторанов «IL Патио» Элла Нистратова ожидает средний чек в День всех влюбленных на уровне выходного дня, хотя праздник приходится на будний день.

В свою очередь, господин Ванчугов отмечает рост трафика в торговых центрах, утверждая, что он сопоставим с докризисными значениями 2019 года. В отдельных объектах показатель даже превосходит эти данные, говорит управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. Эксперт добавляет, что с 10 февраля в московских ТЦ начали работать сезонные весенние ярмарки, с их заполняемостью проблем у операторов нет. А господин Ванчугов уточняет, что значительная доля посетителей сейчас приходит в торгцентры для посещения развлекательных зон.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова