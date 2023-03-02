Апелляционный суд Грузии отказался освобождать Михаила Саакашвили

Вслед за Тбилисским городским судом апелляционная судебная инстанция Грузии отклонила ходатайство адвокатов бывшего президента Михаила Саакашвили об отсрочке наказания либо освобождении от исполнения приговора их подзащитного и переводе в зарубежную клинику для лечения. Суд счел ходатайство безосновательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Бывший глава государства с мая 2022 года проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в элитной тбилисской клинике Vivamedi. Однако сам пациент, члены его семьи и адвокаты утверждают, что тбилисская клиника недостаточно профессиональна, чтобы вылечить пациента.

Накануне вердикта апелляционного суда государства ЕС обратились с совместной просьбой к грузинским властям проявить гуманизм в отношении Саакашвили и «решить вопрос о его адекватном лечении».

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью его супругу Сандру Рулофс.

Сам Саакашвили никогда не признавал себя виновным, но показания против него дали бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Они подтвердили, что президент действительно приказал министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить депутата, обидевшего его жену.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами, и был арестован 1 октября в тбилисской конспиративной квартире.

Георгий Двали, Тбилиси