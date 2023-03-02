«Мегаполис» подошел к проекту квартально

Стали известны подробности будущего ЖК в квартале №272, бывшего участка IV очереди «Арсенала». Девелопер объекта — «Мегаполис» — увеличит число мест в детсадах своего района и может построить там детскую поликлинику, а также выезд из комплекса. Застройщик поработал над благоустройством и улично-дорожной сети комплекса. Одним экспертам важно, чтобы архитектурный облик комплекса соответствовал имеющейся застройке и «выглядел достойно». Другие участники строительного рынка отмечают, что застраивать бывшую очередь «Арсенала» можно только после решения транспортных проблем территории и прокладки дороги в продление ул. Сибирской.



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Администрация Перми вынесла на публичные слушания проект застройки участка, известного как бывшая IV очередь ЖК «Арсенал». Согласно сведениям на сайте мэрии, слушания состоятся 14 марта в администрации Свердловского района. На обсуждение жителей представят предложение девелопера «Мегаполиса» установить на этой территории (кв. №272) подзоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с предельной высотностью в 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. Сейчас в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана, можно размещать здания не выше шести этажей.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник на пермском строительном рынке, ГСК «Мегаполис» дорабатывает концепцию застройки своей площадки. Девелопер может увеличить число соцобъектов в комплексе и разместит в нем подземные парковки, бульвар и другие объекты. По словам собеседника, «Мегаполис» собирается увеличить количество мест в детских садах комплекса с 225 до 300. Число дошкольных учреждений останется прежним — их будет два. Кроме того, компания ведет переговоры с краевым минздравом о строительстве детской поликлиники на 100 посещений в смену.

Согласно градостроительной концепции будущего ЖК (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Прикамье»), через всю территорию застройки пройдет пешеходная улица, она будет вести в школу, возведенную в «Арсенале» холдингом «Сатурн-Р». Девелопер обустроит два остановочных пункта для автобусов и трамваев. Кроме того, во всех шести кварталах комплекса появятся подземные парковки, а в двух кварталах — наземный стилобатный паркинг. «Компания согласовывает с администрацией Перми место для строительства выезда из микрорайона»,— поделился источник.

Проект застройки предусматривает 10 тыс. кв. м коммерческих помещений на первых этажах домов, это будут торговые, досуговые, спортивные объекты.

Участок в квартале №272 «Мегаполис» приобрел у «Сатурн-Р» в 2021 году. Концепцию освоения участка в 7 га «Мегаполис» презентовал на региональном градсовете в ноябре 2022 года. На декабрьском заседании комиссии по землепользованию и застройке компания попросила повысить высотность застройки площадки с 6 до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. Там планируется возвести 130 тыс. кв. м жилья.

Директор по развитию «Мегаполиса» Михаил Крепак подтвердил, что компания увеличит количество мест в детсадах, планируемых к строительству, и действительно рассматривает возможность возведения детской поликлиники. Господин Крепак рассказал, что проектом застройки сформирована улично-дорожная сеть площадью около 1 га (почти 15% площади квартала). В новом микрорайоне на перекрестке улиц Чернышевского и Модераха построят автобусную и трамвайную остановку. Еще одна автобусная остановка появится на ул. Модераха. Директор по развитию ГСК «Мегаполис» добавил, что жилой комплекс будет представлять собой среднеэтажную застройку с локальными доминантами в каждом квартале. Девелопер рассчитывает возвести в районе только один 30-этажный дом, остальные будут более низкими.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова говорит, что жилье в планируемом «Мегаполисом» комплексе будет востребовано, в том числе, за счет своей центральной локации. Эксперт считает правильным, что девелопер берет на себя задачу по увеличению параметров социнфраструктуры и создает благоприятную среду обитания. По словам госпожи Пахомовой, вопросы по парковочным местам актуальны для всех территорий города. Екатерина Пахомова обратила внимание, что в центральных районах обычно ведется высокоплотная застройка, и жителям таких территорий часто не хватает машино-мест. «Что касается архитектуры комплекса, то хочется, чтобы объект в таком знаковом месте — в центре города — выглядел достойно и вписывался в созданную застройку. Мы видим объекты „Мегаполиса“ — у них есть очень интересные архитектурные решения»,— подчеркнула директор по развитию АН «Территория».

По мнению совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, детская поликлиника на 100 посещений в смену может быть небольшим медучреждением. Собеседник напомнил о проблемах с нехваткой парковочных мест и о сложностях при въезде-выезде в I, II и III очереди «Арсенала», построенных «Сатурн-Р». Господин Ляшков высказался категорически против возможной застройки бывшего участка под IV очередь «Арсенала» до решения транспортных проблем территории. По мнению собеседника, сначала надо расселить жилой дом по ул. Чернышевского, 23, где раньше был гарнизонный универмаг, и проложить на этом месте дорогу в продолжение ул. Сибирской.

Евгения Ахмедова