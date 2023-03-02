AliExpress заблокировала продажу дронов DJI в Россию

Торговая площадка AliExpress запретила продажу российским пользователям продукции крупнейшего мирового производителя потребительских дронов — китайской Da-Jiang Innovations (DJI). Приложение для управления дронами DJI Fly удалено из российского AppStore, убедился «Ъ». В Google Play приложение Go Fly for D.J.I Drone models доступно.

При попытке зайти на страницу дрона — например, DJI Mini Drone Quadrocopter или DJI Mini 3 Pro — сайт AliExpress пишет, что такой страницы нет. Товары для дронов, например, сумки для их хранения, тоже недоступны. При этом другую продукцию бренда (на странице представлены также стабилизаторы) купить можно.

Служба поддержки DJI сообщила Telegram-каналу Mash, что компания не продает свою продукцию в Россию и не предоставляет услуги российским пользователям. «Мы также не предоставляем услуги для какой-либо военной деятельности и вооружений»,— добавили в службе поддержки.

Российские разработчики ПО для дронов НИЦ «Аэроскрипт» сообщили «Ъ», что разработали альтернативу приложению DJI Fly — платформу «Небосвод», которая доступна в AppStore. Пресс-служба компании заявила, что с помощью «Небосвода» можно управлять в том числе и дронами DJI. По информации российской компании, 80% всего парка любительских дронов в России представлено продукцией фирмы DJI.

DJI основана в 2006 году, ее головной офис находится в китайском городе Шэньчжэнь. Компания производит мультикоптеры, микроконтроллеры и видеооборудование. В апреле компания приостановила деятельность в России, объяснив такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку.

Эрдни Кагалтынов