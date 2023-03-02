Международные резервы России сократились с 17 по 24 февраля на $1,4 млрд

Объем международных резервов РФ с 17 по 24 февраля уменьшился на 0,2% или $1,4 млрд и составил $580,7 млрд. Сокращение объемов вызвано отрицательной переоценкой, а также операциями, проводимыми в рамках бюджетного правила, сообщил Банк России.

С 10 по 17 февраля международные резервы сократились на 1,2% ($6,9 млрд) с $589 млрд до $582,1 млрд, с 3 по 10 февраля — на 2% ($12 млрд). До этого ЦБ фиксировал увеличение объемов резервов пять недель подряд.

В рамках санкций после начала боевых действий на Украине было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. За 2022 год международные резервы сократились на 8,4%.

Эрдни Кагалтынов