Международные резервы России за неделю сократились на $6,9 млрд

Банк России представил отчет о международных резервах страны. С 10 февраля по 17 февраля они снизились на 1,2% ($6,9 млрд), до $582,1 млрд. На 10 февраля резервы составляли $589 млрд.

Центробанк объяснил сокращение резервов результатом «отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила».

С 3 по 10 февраля резервы сократились на 2% ($12 млрд), с $601 млрд до $589 млрд. Сокращение произошло после пяти недель роста.

В рамках санкций после начала боевых действий на Украине было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. За 2022 год международные резервы сократились на 8,4%.

Анастасия Ларина