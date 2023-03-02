Чиновники заглянули в ОАЭ

Страны Запада требуют прекратить экспорт электроники из Арабских Эмиратов в Россию, пишет Financial Times. По данным газеты, европейские и американские чиновники недавно посещали Эмираты и «разъяснили широкий спектр торговых ограничений». Кроме того, они якобы давили на официальных лиц страны, чтобы те следили за соблюдением санкционного режима.

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Арабские Эмираты называют важным каналом параллельного импорта. Газета утверждает, что в прошлом году они увеличили экспорт электроники в Россию в семь раз, он достиг почти $300 млн. США обеспокоены этим сотрудничеством, пишет Financial Times. Как сильно Россия зависит от поставок из Эмиратов? И что будет, если торговля электроникой прекратится? На эти вопросы “Ъ FM” ответил гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Эмираты действительно являются одним из наиболее сильных каналов параллельного импорта. Также там присутствует Турция, страны бывшего Советского Союза — Казахстан, Армения. Просто запугиванием дело вряд ли можно сдвинуть с мертвой точки, но в перспективе это может привести к сокращению использования данного канала, поскольку проблем сейчас никто не хочет, а Россия пока ничего особенного не выпускает. Через ОАЭ прежде всего везут смартфоны, планшеты, ноутбуки. Если Эмираты перекроют канал, станем возить из Китая то, что будет возможно, поскольку уповать нам особо не на кого».

В начале февраля Financial Times писала, что Арабские Эмираты выдали лицензию МТС-банку. Вскоре организация попала под санкции. Страна вполне может прислушаться к американским рекомендациям, тем более что инструменты давления у США есть, отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Американцы влияют классическим способом — санкциями.Сначала вводят точечные в отношении компаний, которые активно способствуют реэкспорту, угрожая таким образом какому-то государству, в частности, Арабским Эмиратам. Страна хорошо интегрирована в экономику, такой достаточно большой хаб, с ней работают многие организации. ОАЭ взаимодействуют с западным рынком, многие расчеты происходят в долларах.

Введение ограничений приведет к тому, что в той или иной степени либо какая-то часть экономики страны, либо некоторые из ее участников будут отрезаны от американской валюты.

Недавно наблюдали ситуацию с МТС-банком, который попал под санкции США. Он получил лицензию в Эмиратах. Это был плохой сигнал. Выход на их рынок трактовался как возможность обхода ограничений. Меры, которые предпринимает сейчас Америка, могут быть эффективными. Если говорить о каких-то мелких компаниях, которые занимаются реэкспортом, то они могут решить для себя, что выгода в моменте, и все равно будут оказывать содействие в поставках. Но крупные игроки будут следить, поскольку они выберут западный рынок, западные деньги и западные технологии».

На прошлой неделе в американском Минфине обращали внимание на переселение россиян в Объединенные Арабские Эмираты. Власти США считают, что страну используют бизнесмены, близкие к Кремлю, для сохранения активов.

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Илья Сизов