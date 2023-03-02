Картель на томографах

Управление ФАС России по Челябинской области расследует антимонопольное дело по признакам картельного сговора на торгах по поставке медицинского оборудования с общей ценой контрактов 737 млн руб. Ведомство подозревает, что картель создали 19 организаций из семи регионов РФ, связанные друг с другом и использовавшие единую инфраструктуру при участии в торгах. Некоторые участники сговора фигурируют в уголовном деле о хищении средств минздрава Челябинской области при закупках томографов, главной обвиняемой по нему проходит директор челябинского ЗАО «Медрегион-сервис» Елена Селищева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признаки сговора выявлены на 77 торгах по поставке медоборудования

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Признаки сговора выявлены на 77 торгах по поставке медоборудования

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Признаки крупного картеля на рынке поставок медицинского оборудования выявило управление ФАС России по Челябинской области. В отношении 19 компаний, зарегистрированных в семи регионах РФ, возбуждено дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающего соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Первое заседание комиссии по его рассмотрению назначено на 15 марта, сообщили в Челябинском УФАС.

«Давно в поле зрения антимонопольного органа были поставки медицинского оборудования. С учетом того, что речь идет о 19 компаниях, была проведена большая аналитическая работа: где и когда они участвовали в торгах, в каких торгах, как распределяли между собой конкурентные закупки. Собрать информацию помогли правоохранительные органы и Росфинмониторинг. В результате мы возбудили дело»,— рассказала руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

Предполагаемыми участниками картеля являются девять компаний из Челябинской области (ЗАО «Медсервис-регион», ООО «Сиб-АПН», МЦ «Ника», «Регион-Сервис», «Уралмедрезерв», «Медфармсервис», «Рим 2020», «МЛТ сервис», «МС»), три из Уфы («Газнефтеснаб», «Трансмед», «МТМ»), две из Кургана («Медпроект-Зауралье» и «Медресурс»), по одной из Екатеринбурга, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска («Уральская компания», «Орбимед», «Фортмедтех», «Медицинские технологии» и «Ижмедтех»). УФАС выявило признаки сговора на 77 торгах по поставке медоборудования за последние три года. Общая начальная цена контрактов составила 737 млн руб. Основным заказчиком по ним выступало министерство здравоохранения Челябинской области. Некоторые закупки размещали заказчики Удмуртии, Курганской области и Севастополя.

По словам Анны Козловой, обнаружены «традиционные» признаки картеля: заявки на участие в торгах имеют одну и ту же стилистику и ошибки, использование одинаковых IP-адресов при подаче заявок, одно лицо по доверенности получало сертификаты ЭПЦ на разные компании, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты у организаций, некоторые из них зарегистрированы по одному почтовому адресу. Кроме того, в офисе ЗАО «Медрегион-сервис» были обнаружены печати других компаний. Также антимонопольное ведомство установило, что между организациями имеются длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения: компании регулярно заключали друг с другом договоры займа и поставки товаров. Участники сговора применяли две схемы антиконкурентного поведения — «вальс-карусель» и «единственный поставщик», направленные на поддержание максимальной цены контракта. В ходе большинства торгов, где предположительно действовал картель, начальная стоимость снижалась не более чем на 2–4%.

В ЗАО «Медрегион-сервис», который является крупным поставщиком медоборудования, от комментариев по поводу дела о картеле отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Медсервис-регион» зарегистрировали в Челябинске в марте 2003 года. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компанией на 40% владеет ее руководитель Елена Селищева, остальная часть в равных долях принадлежит Маргарите Мальцевой и Александру Караваеву. Выручка общества за 2021 год составила 969,8 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Компании, подозреваемые в создании картеля, фигурируют в уголовном деле о мошенническом хищении бюджетных средств при закупках медицинского оборудования для министерства здравоохранения Челябинской области, возбужденном осенью 2021 года. Главной обвиняемой является генеральный директор ЗАО «Медсервис-регион» Елена Селищева. По версии следствия, в 2020 году предпринимательница уговорила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова обеспечить победу аффилированным компаниям в аукционах на поставку томографов и заключить с ними контракты по завышенной цене. В результате минздрав заключил договоры на общую сумму более 191 млн руб. с компаниями «Уралмедрезерв», «Регион-сервис» и «Медпроект-Зауралье». По версии следствия, таким образом Елена Селищева похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств. Предпринимательница не признает свою вину. С момента задержания в июне 2022 года до начала февраля этого года она находилась под стражей. Затем меру пресечения заменили на домашний арест.

3 февраля Центральный районный суд Челябинска вынес приговор второму фигуранту этого дела — бывшему замминистра здравоохранения региона Александру Кузнецову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и с запретом на два года занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями. Бывший замминистра полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Сам факт наличия уголовного дела никак не влияет на ход антимонопольного расследования. Повлиять может лишь приговор суда. Но велика вероятность, что к этому моменту расследование УФАС уже завершится. В случае установления УФАС виновности компаний им грозит привлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства»,— говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Александр Малахов. За заключение картельного соглашения юридическому лицу грозят штрафы в размере от 0,3 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 100 тыс. руб.

Юлия Гарипова