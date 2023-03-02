Руководство «Промградстроя» в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 244 млн рублей налогов

Управление СКР заподозрило трех лиц из числа руководителей татарстанского ООО СК «Промградстрой» в уклонении от уплаты налогов на 244 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что в течение трех лет с 2017 года подозреваемые уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль. При этом они вносили в налоговые декларации и другие документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами.

Противоправную деятельность пресекли правоохранители вместе с сотрудниками УЭБиПК МВД по Татарстану и регионального управления ФНС. Детали произошедшего выясняются. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.

"Ъ-Казань"