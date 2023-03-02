Петербуржцы рассказали о снижении продуктивности из-за новостей

40% петербуржцев пожаловались на спад продуктивности на работе на фоне кризиса и событий последних лет. При этом 8% отметили, что уровень работоспособности, наоборот, вырос. 48% не почувствовали никаких изменений, следует из опроса службы исследований hh.ru.

Чаще других на падение уровня продуктивности из-за негативного новостного фона жалуются респонденты в возрасте до 24 лет — 41% дали негативные ответы. Опрошенные в возрасте старше 55 лет заявляют о таком в 22% случаев, при этом в 57% случаев они не заметили никаких изменений ни в состоянии, ни в окружающей обстановке.

Равнодушие к работе отметили 25% петербуржцев, наиболее подвержены такому чувству работники ресторанного и гостиничного бизнеса (33%), IT-специалисты и маркетологи (по 27%). Каждый пятый рассказал о росте нагрузки на работе. Чаще всего о таком заявляют работники производственной сферы (23%), строители (21%) и юристы (20%).

Как тревожная новостная повестка влияет на качество работы петербуржцев

Фото: hh.ru

О повышении внимания и заботы к работникам заявили 2% респондентов. 3% отметили, что их коллектив стал более сплоченным на фоне кризиса, 5% получили возможность работать удаленно и у 5% снизилась нагрузка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что застраховаться от негатива в новостях хотели бы 15% петербуржцев.

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