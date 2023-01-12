The Telegraph: за атакой на почтовую службу Британии стоят русские хакеры

Российская хакерская группировка Lockbit сумела взломать серверы британской почтовой службы Royal Mail, из-за чего та была вынуждена сегодня, 12 января, прекратить все международные почтовые отправления, сообщает газета The Telegraph. В подвешенном состоянии оказались более полумиллиона посылок и писем, а сама Royal Mail попросила граждан временно воздержаться от зарубежных отправлений.

По данным издания, Lockbit воспользовалась программой-вымогателем, которая шифрует файлы на зараженных компьютерах и выдает сообщение с требованием выкупа в криптовалюте. Как уточняет газета, были взломаны устройства, используемые для печати важных таможенных документов, которые прилагаются к посылкам, отправляемым за границу. Кроме того, хакеры оставили сообщение, в котором угрожают опубликовать украденные в результате кибератаки данные.

Устранить последствия кибератаки Royal Mail помогает Национальный центр кибербезопасности. Сама компания отказалась от дальнейших комментариев, уточнив лишь, что почтовые операции внутри страны не пострадали.

Кирилл Сарханянц