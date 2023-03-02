Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области 40-летний Владимир Бояринов, призванный по мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Гранатометчик мотострелкового отделения Владимир Бояринов был награжден орденом мужества, у него остались супруга, сын с дочерью и мать.

«Траурные мероприятия планируются провести в пятницу, 3 марта, в 12.00, прощание и захоронение на поселковом кладбище в поселке Борисоглебский»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова