Цветы растут на ограничениях

Стоимость цветов за год выросла в среднем на 20%, рассказали “Ъ FM” флористы и игроки рынка. Причиной стали сложности с экспортом растений из Европы. Например, сроки поставок тюльпанов и роз из Нидерландов в некоторых случаях увеличились в 2,5 раза. При этом спрос за год упал незначительно. Какой ассортимент предлагает цветочный бизнес сейчас? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Производители цветов из Нидерландов к вопросу поставок в Россию относятся лояльно. По крайней мере, такую позицию некоторые из них высказывают в интервью местным СМИ. При этом почти все игроки признают, что за год число заказов сократилось. Все дело в том, что дорога от нидерландских фермеров до российских флористов стала ощутимо длиннее и дороже, объясняет владелец салона «Цветы и сухоцветы» Александр Коровкин:

«Прежде всего изменились логистические цепочки поставок, то есть маршрут стал более длинным, поскольку сейчас не могут, допустим, взять и сделать доставку из Голландии. На данный момент основные поставщики — Эквадор, Голландия, Россия, иногда идут цветы из Марокко. Была небольшая задержка перед 14 февраля, также ее анонсировали буквально неделю назад. Связано это с закрытиями на белорусско-польской границе».

Итоговая стоимость цветов, по словам собеседников “Ъ FM”, на этом фоне выросла в среднем на 20%. В то же время сложная логистика негативно сказывается и на качестве бутонов, отмечает владелица группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева:

«Цветы к нам немножко, скажем, опаздывают. Раньше путь до нас в розничной торговле был около пяти дней, сейчас — 10-15 дней, что сказывается на качестве цветка, на его бодрости. Поэтому есть недовольство со стороны клиентов, которые не понимают, почему теперь букеты не стоят больше недели. Пытаемся поменять ассортимент, торговую матрицу — найти более стойкие цветы в этой истории».

Из аналогов у флористов, например, цветы из России или стран СНГ. Они, впрочем, тоже подорожали, но не больше чем на 10%. Такая альтернатива теоретически может закрыть спрос на композиции с распространенными видами растений. Но вот редкие цветы на внутреннем рынке иногда не найти, рассказала основательница бюро Botanica Анна Ефимова:

«Российский рынок продолжает расти, но он более ограничен в ассортименте, у нас меньше какой-то экзотики. При этом много локальных ферм развивается в Москве, области, Рязани, Питере. Часть магазинов, у которых есть уклон в экофлористику, использует именно их как поставщиков».

Несмотря на все изменения в ценах, ассортименте и логистике, спрос на цветы со стороны частных клиентов упал несильно, говорит основатель сервиса по доставке цветов Germen Антон Ануров: «Если говорить про спрос, это сильно повлияло на корпоративных клиентов, они сократили у нас количество покупок.

В целом по году было плюс-минус так же, может быть, чуть хуже. Спрос меньше процентов на 10».

Но если срезанные цветы под запрет не попали, то различные луковицы и саженцы в санкционном списке ЕС еще с апреля. Учитывая, что многие годы российские производители использовали именно европейские посадочные материалы, не исключено, что к следующему 8 марта легче будет достать кондитерские или бумажные букеты.

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