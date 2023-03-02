Международный женский рубль

Подорожание авиаперевозок способствовало росту среднего чека при бронировании тура за рубеж с захватом 8 марта более чем на 60% за год. Но спрос восстанавливается за счет расширения возможностей полетов и наличия в ассортименте туроператоров популярных Египта и Таиланда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании туров за рубеж на неделю с 8 марта за год вырос на 61,4%, до 159,9 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. По данным «Слетать.ру», средний чек на популярных зарубежных направлениях за год вырос на 40–70% в зависимости от страны. Наиболее выраженной динамика оказалась в случае Шри-Ланки, показавшей увеличение среднего чека на 68%, до 210,1 тыс. руб. Отдых в Египте подорожал на 65%, до 146,2 тыс. руб., в Турции — на 49%, до 96,4 тыс. руб., в ОАЭ — на 44%, до 195,6 тыс. руб. Минимальная динамика отмечается в случае Мальдив, где средний чек при бронировании вырос на 21%, до 483 тыс. руб.

По данным «Слетать.ру», число забронированных туров, включающих 8 марта, за год выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика может быть связана не только с рыночными трендами, так как годом ранее в феврале—марте потребительское поведение сильно корректировалось в связи с началом боевых действий на Украине. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что выездной турпоток в целом восстанавливается за счет постепенного расширения полетных программ и роста числа доступных выездных направлений, хотя показатели на 30–40% отстают от уровня 2019 года. «Но в случае Таиланда количество поездок уже соответствует докризисному, в случае Турции — стремится к нему»,— указывает он. По словам господина Горина, неделя с 8 марта — достаточно активный сезон для турбизнеса: «Путешествия часто рассматриваются как подарок, а их основная аудитория — как раз женщины».

По данным Travelata.ru, зарубежные направления в целом сформировали 80% продаж туров с захватом 8 марта. Наиболее востребованной страной, по подсчетам аналитиков, стал Египет, занявший 25% продаж. Следом идут Таиланд (18%), ОАЭ (16%) и Турция (11%). Общий рост цен на выездных направлениях Дмитрий Горин связывает преимущественно с удорожанием перевозки.

Согласно оценкам «Я.Путешествий», средняя стоимость перелета из России в страны ближнего зарубежья и обратно за год выросла на 22,5%, до 20,6 тыс. руб., дальнего — на 126%, до 38,5 тыс. руб. В Ostrovok.ru одновременно заметили, что средняя стоимость выкупленной ночи по большинству популярных выездных направлений на неделю с 8 марта за год сократилась. Исключениями стали Казахстан, где средние цены выросли на 64%, до 5,9 тыс. руб., Турция — на 3%, до 6,3 тыс. руб. и Испания — на 7%, до 9,6 тыс. руб. за ночь. По оценкам OneTwoTrip, самостоятельные туристы для перелетов на праздники среди зарубежных направлений выбрали Ереван, Стамбул, Дубай, Баку и Бишкек.

Туры по России, по данным Travelata.ru, в этом году формируют 18% продаж организованных путешествий с захватом 8 марта. В прошлом году показатель был кратно выше — 73%, но тогда цифры во многом объяснялась большим объемом перебронирований и сложностями, возникшими с организацией международного авиасообщения. Ситуация с полетной программой сейчас более стабильная, это дает путешественникам выбор, говорит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Средний чек на организованные туры по России за год вырос на 11,9%, до 43,8 тыс. руб. А средняя стоимость забронированный ночи, по данным Ostrovok.ru, снизилась на 8%, до 4,5 тыс. руб.

Александра Мерцалова