Представления по формам

На фестивале «Золотая маска» начинаются основные события конкурса драматических спектаклей. С привычной сеткой номинаций и номинантов в этот раз случились перетряски, программа сократилась, у иных режиссеров вопреки обыкновению в конкурсе оказались по две, а то и три работы. О главных событиях видоизменившейся фестивальной программы рассказывает Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из явных тяжеловесов нынешнего фестиваля — «Война и мир» Вахтанговского театра в постановке Римаса Туминаса Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова Фото: Александр Иванишин / Сатирикон Фото: Стас Левшин Следующая фотография 1 / 3 Один из явных тяжеловесов нынешнего фестиваля — «Война и мир» Вахтанговского театра в постановке Римаса Туминаса Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова Фото: Александр Иванишин / Сатирикон Фото: Стас Левшин

В драматическом разделе на главную театральную премию страны сначала претендовали 18 постановок большой и малой формы — против 25 в прошлом году. Потом осталось только 16: стоит напомнить (см. “Ъ” от 2 февраля), что два спектакля — «Костик» Дмитрия Крымова и «Дикая утка» Тимофея Кулябина — выбыли из конкурса, так как были сняты с репертуара Театра имени Пушкина и новосибирского «Красного факела» соответственно. Кроме того, в этом году по решению учредителя премии, Союза театральных деятелей РФ, драматурги и режиссеры драматических спектаклей не выдвигались на номинацию вовсе — среди них было немало «опальных» имен. В результате и остальные постановщики — Петр Шерешевский, автор целых трех конкурсных спектаклей, Андрей Прикотенко и Антон Федоров (у них номинированы по две работы), Андрей Могучий, Борис Павлович и другие — лишились своего шанса получить награду. А у жюри осталось меньше возможностей, чтобы отметить всех достойных, так как режиссерская «Маска» по своему весу и значимости обычно равноценна премии за лучший спектакль.

В большой форме жюри предстоит нелегкий выбор между двумя московскими хитами — «Войной и миром» Римаса Туминаса в Театре имени Вахтангова и «Р.» Юрия Бутусова в «Сатириконе» — и «Материнским сердцем» Андрея Могучего из БДТ, мощной работой по Шукшину с Ниной Усатовой в главной роли. Увидеть этот спектакль в Москве зрителям, к сожалению, не удастся — как и многие другие постановки Могучего в БДТ, он слишком масштабен для гастролей. Не приедет в столицу и «Атилла» Петра Шерешевского из далекого Южно-Сахалинска — современная версия пьесы Замятина о воинственном предводителе гуннов. Зато среди московских показов — его «Макбет» из Новокузнецка. Шерешевский по своему обыкновению переносит действие шекспировской пьесы из средневековой Шотландии в российскую провинцию 90-х годов и активно использует живую видеосъемку, транслирующую мельчайшие оттенки эмоций героев на больших экранах.

Из привозных работ большой формы на фестивале покажут спектакль Театра имени Ленсовета «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Борис Павлович взялся за совершенно несценичный, казалось бы, роман Лоренса Стерна, в девяти книгах описывающий жизнь героя от зачатия до пяти лет с многочисленными отступлениями и разветвлениями сюжета. И превратил его в чистую театральную радость, изящную «игру в бисер», сопроводив ее барочной музыкой и стихами ленинградского поэта-авангардиста Леонида Аронзона.

В Москве можно будет увидеть и «Морфий» Псковского театра драмы — постановку Антона Федорова, ставшего недавно главным режиссером новосибирского «Старого дома». Булгаковские «Записки юного врача» и рассказ «Морфий» тут становятся настоящим хоррором из жизни российской глубинки, с метелями, волками, водкой и хирургическими операциями, которые превращаются в сценические аттракционы.

Вообще, Антон Федоров — один из самых интересных в своем поколении режиссеров, за которым стоит следить. В номинации малой формы (залы до 500 зрителей) он представит еще один спектакль — «Ребенок» по пьесе норвежца Юна Фоссе, созданный в воронежском Камерном театре под руководством Михаила Бычкова. История молодой пары, ждущей первенца, тут сыграна нарочито бесстрастно и даже холодно, но, как в фильмах Тарковского, по чьему «Иванову детству» Федоров уже ставил в Казани, над ней словно витает невидимый злой рок.

Также на фестивале покажут сразу две работы Андрея Прикотенко — бывшего главного режиссера театра «Старый дом», перешедшего недавно в «Красный факел» на место Тимофея Кулябина. Его «Анна Каренина» в «Старом доме» — это авторская версия романа Толстого, переписанная сегодняшним языком, а ее герои по своей психофизике, реакциям, поведению, зависимости от гаджетов максимально приближены к нам. Каренин у Прикотенко становится властным олигархом, а его жена, посмевшая искренне полюбить в этом мире политики и чистогана, подвергается травле и хейту в соцсетях.

В его же «Серотонине» из питерского «Приюта комедианта», напротив, современный роман Мишеля Уэльбека остраняется с помощью буффонады, грима и костюмов со старинными гофрированными воротниками. И текст, полный депрессии, уныния и суицидальных мыслей, начинает звучать живо и даже весело — прежде всего благодаря блестящей игре Ивана Волкова.

Но самая увлекательная и непредсказуемая программа, как обычно, в конкурсе «эксперимент». В этом году она в значительной мере посвящена сохранению памяти — как личной, так и общей, национальной. Здесь можно услышать народные песни, плачи и колыбельные в аудиальном перформансе «Детство. Коромысли-3» из Новосибирска или погрузиться в исчезающую коми-пермяцкую культуру в спектакле «Улетают птицы» пермской компании «немхат». Наконец, соприкоснуться с личной жизнью и воспоминаниями другого человека в тюменском проекте «Аэлита. Инвентаризация» и моноспектакле «Лес. Ангелина», ставшем частью большого спектакля-«грибницы» Бориса Павловича, вдохновленного философией Владимира Бибихина. В конце концов, конкретные истории простых людей подчас оказываются в теперешнем театре не менее интересны и важны, чем очередные трактовки и переложения классики.