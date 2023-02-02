«Золотая маска» открыла забрало

В отеле StandArt прошла пресс-конференция «Золотой маски» — первая очная не только в этом году, но и в целом сезоне 2022/23. На ней руководители фестиваля объявили о его открытии, обнародовали цифры, даты и имена, а также ответили на ряд насущных вопросов, обсуждавшихся прежде только в заочном формате. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Конкурс «Золотой маски» охватывает сезон 2021/22, который оказался жертвой спецоперации: некоторые запланированные спектакли его второй половины так и не появились на свет, другие получили новых авторов, а создатели многих достойных произведений, заявленных в конкурс, после февраля 2022-го оказались за границей. Еще в ноябре «Золотая маска» приняла принципиальное решение: спектакли уехавших показывать («так как их создание — дело не одного человека», как заявила на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, отвечая на вопрос “Ъ”), но режиссерскую номинацию отменить вообще. Естественно, «Маска» может представлять только те спектакли, которые показывают сами театры. Похоже, жертвой этого непреложного правила пали заявленные в номинациях «Костик» Дмитрия Крымова и «Дикая утка» Тимофея Кулябина — московский Театр имени Пушкина и новосибирский «Красный факел» сняли их с афиши.

В результате всех вышеназванных обстоятельств число конкурсантов (как произведений, так и физических лиц) в сравнении с прошлым постпандемическим годом упало с 290 до 180. Только в главных номинациях урожайность сократилась практически вдвое: в 2022 году в конкурсе участвовало 14 драматических спектаклей малой формы, сегодня — семь. Балетов в этом году оказалось всего четыре против прошлогодних девяти, конкурсантов в жанре «современный танец» пять вместо десяти. Вдвое упало количество «экспериментов»; опер набралось целых семь (но в 2022-м было 11) и шесть оперетт/мюзиклов вместо восьми. «Сдулись» даже «куклы» — заявлено пять спектаклей против былых восьми. Впрочем, драматический театр все же выстоял: в разделе «большая форма», как и в прошлом году, конкурируют 11 спектаклей (то есть в реальности девять — за вычетом тех, что театры показывать не хотят или не смеют).

Всего же в Москве представят 50 конкурсных работ из 50 театров. Как бывало не раз, некоторые спектакли жюри будет отсматривать на месте их создания — из-за трудностей транспортировки (как, например, «Материнское сердце» Александра Могучего), из-за того что их творцы не смогли подыскать в Москве подходящего помещения или — совсем прозаично — из-за отсутствия материальной поддержки (так, два современных танцевальных опуса будут показаны только в Санкт-Петербурге). Вообще в этом конкурсе, как не без гордости отметила Мария Ревякина, явно уменьшилась роль Москвы: 73% спектаклей представляют Санкт-Петербург и регионы.

Сам конкурс начнется 7 февраля: Большой театр покажет своего единственного участника — балет «Танцемания», получивший огромное количество номинаций. Помимо главной («лучший спектакль в балете»), номинированы композитор Юрий Красавин, хореограф Вячеслав Самодуров, дирижер Антон Гришанин, художник Анастасия Нефедова и целых шесть исполнителей (Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Маргарита Шрайнер, Вячеслав Лопатин, Алексей Путинцев и Семен Чудин). В этот же вечер в бой вступят московские куклы («Я — Сергей Образцов» Центрального театра кукол имени Сергея Образцова) и петербургская драма большой формы («Материнское сердце», БДТ).

Но официальное открытие «Золотой маски» состоится на два дня раньше: 5–7 февраля на сцене Театра на Таганке петербургский Малый драматический театр — Театр Европы покажет свежий спектакль Льва Додина «Чайка», который не попадает в конкурс этого года из-за своей новизны. Эти гастроли открывают новый проект фестиваля — «Мастер», который продолжит давний, чрезвычайно популярный «масочный» проект «Легендарные спектакли и имена». Сохранятся внеконкурсные «Детский weekend» и программа «Маска-плюс» — они дадут Москве еще 16 представлений. В течение года продолжатся онлайн-трансляции и проект «"Золотая маска" в кино», оказавшиеся особенно нужными и важными для регионов; по традиции пройдут фестивали спектаклей «Золотой маски» в городах России. Выставкой ГМИИ «Всеобщий язык» финиширует Theatrum — общее детище «Маски» и Благотворительного фонда Владимира Потанина: с 2019 года он изучает развитие перформансов в музейно-театральных проектах.

Конкурс «Золотой маски» завершится 18 апреля, а церемония награждения победителей пройдет 22 апреля на сцене Музтеатра Станиславского. Впрочем, девятерых лауреатов в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» Союз театральных деятелей определил еще в декабре. 27 марта, в День театра, почетные «Золотые маски» вручат художнику и педагогу Виктору Архипову, солистам Московского театра оперетты Светлане Варгузовой и Юрию Веденееву, актеру Краснодарского театра драмы Анатолию Горгулю, худруку «Театра-студии» Владимирского театра драмы Николаю Горохову, помощнику музыкального руководителя Большого театра певице Маквале Касрашвили, актрисе БДТ Светлане Крючковой и актрисе Иркутского драматического театра Наталии Королевой, театральному режиссеру и педагогу Вениамину Фильштинскому в Бетховенском зале Большого театра.