Сбербанк запускает эквайринг и выездное обслуживание клиентов в Крыму

Сбербанк начал выездное обслуживание корпоративных клиентов в Крыму и Севастополе, а также запустил услугу по приему карт к оплате в магазинах региона, сообщили в пресс-службе финучреждения.

По словам специалистов банка, в торговых точках Крыма и Севастополя появилась услуга по приему карт и QR-кодов к оплате. До открытия офисов на полуострове клиентские менеджеры организации будут сами выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. «Новые клиенты смогут снимать и вносить наличные со своей банковской карты и счета через банкоматы, которые уже работают на полуострове. Продуктовая линейка услуг по мере открытия офисов будет расширяться»,— уточнили в пресс-службе.

Первые отделения банка планируют открыть в ближайшие месяцы.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал в марте 2022 года крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не опасаясь зарубежных санкций. Первым российским банком, который зашел на полуостров, был Промсвязьбанк. Сбербанк объявил о выходе на рынок Крыма в январе текущего года. На данный момент в регионе функционирует 30 стационарных банкоматов кредитной организации.

Подробнее об этом читайте в материале «Сберегательный Крым».

Александр Дремлюгин, Симферополь