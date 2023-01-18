Сбербанк дошел до Крыма

Сбербанк начинает работать в Крыму, сообщили в кредитной организации. Он станет вторым из крупных банков, которые вернутся в регион после исхода 2014 года. Тогда все российские игроки были вынуждены свернуть работу на полуострове из-за опасений попасть под западные санкции. С прошлого года в регионе начал работу Промсвязьбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Сбербанк анонсировал открытие первых офисов в течение полугода 2023-го. Они появятся в крупных городах республики, сообщила руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова: «Мы сформировали команду и начинаем работать на полуострове Крым. Первые банкоматы уже установлены, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, и первые из них начнут работать в крупнейших городах в первые шесть месяцев. Далее в течение года мы начнем предоставлять крымчанам все необходимые услуги и сервисы Сбербанка».

Сейчас в Крыму работают только несколько региональных банков. Также о своем выходе в регион еще весной 2022 года заявлял ВЭБ, но его деятельность будет сводится к инвестпроектам. От прихода Сбербанка в регион власти республики ждут позитивного влияния на инвестиционный климат. Кроме того, это поможет развитию социальной сферы и экономики, пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако о полноценном бизнесе для Сбербанка говорить не приходится, отметил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Ранее действовавшие табу и опасения попасть под санкции ныне сняты, и очевидно, что банк уже не боится отстранения от зарубежных рынков и неких ограничений. Мне кажется, это свидетельство того, что нет надежды на какое-то близкое восстановление отношений с западными рынками. И это означает, что прогноз, с точки зрения руководства кредитной организации, тоже поменялся — там не видят перспектив возврата к нормализации ситуации, возврата на те рынки, на которых банк раньше работал. Именно поэтому Сбербанк готов быть сейчас в Крыму и испытывать на себе все прелести санкционного давления.

Вместе с тем полуостров — не такой богатый, не такой продвинутый регион. В нем проживают, грубо говоря, 2 млн человек, население смещено в основном в сторону пожилого возраста. То есть нет такого прироста депозитной базы или базы бизнеса для того, чтобы стоило идти на те риски, которые с этим связаны.

Так что это больше политический шаг, которые свидетельствует о стратегической ориентации банка и государства в целом, а не о каких-то коммерческих соображениях».

За последний год Сбербанк существенно снизил свою прибыль, она составила 300 млрд руб., что на 75% меньше, чем в 2021-м. Свою отчетность компания опубликовала 17 января. При этом другие показатели в плюсе.

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Светлана Белова