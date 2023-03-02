Аэротакси запустят из Горно-Алтайска в Шерегеш после строительства аэропорта

Власти Республики Алтай намерены запустить аэротакси из Горно-Алтайска в Шерегеш, где запланировано строительство аэропорта вблизи горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киврин / Андрей Голованов, Коммерсантъ Фото: Сергей Киврин / Андрей Голованов, Коммерсантъ

«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивелевым, как только запустят аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, хотели бы получить возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса - в Шерегеше, еще через полчаса - в Белокурихе», - сказал глава республики Алтай Олег Хорохордин (цитата по ТАСС).

Инвестором нового аэропорта в 7 км от поселка Шерегеш выступает «Новапорт холдинг», в структуру которого входит аэропорт Кемерова. В ноябре 2021 году компания оценивала стоимость строительство аэропорта Шерегеша в 13 млрд руб., в том числе, 6,5-8 млрд руб. на обустройство ВПП. В конце прошлого года ООО «Международный аэропорт Кемерово» заказало проект аэропорта в Шерегеше за 410 млн руб.

В феврале 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил рассмотреть варианты финансирования строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта в Шерегеше помимо федерального.

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Лолита Белова