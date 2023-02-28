Строительству аэропорта в Шерегеше предложено искать варианты финансирования

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил рассмотреть варианты финансирования строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) нового аэропорта в Шерегеше помимо федерального. «Остаются вопросы о строительстве взлетно-посадочных полос в Кузбассе. Но чтобы развивать курорт и выводить его на новый уровень, надо решать вопрос со строительством аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящее время, надо искать какие-то новые варианты финансирования», - сказал министр на совещании в Шерегеше в понедельник (цитата по «Интерфакс»).

Учитывая, что в регионе есть два аэропорта – в Кемерове и в Новокузнецке, где уже необходимо финансировать реконструкцию взлетно-посадочных полос, могут быть сложности с одобрением федеральных ассигнований на третий аэропорт, сказал «Ъ-Сибирь» один из участников совещания.

«В рамках механизма реструктуризации регионального долга перед федеральным бюджетом Кузбасс высвободил почти 5 млрд руб., из которых 3,6 млрд направлено на создание 11 объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры для 7 новых инвестпроектов, остаются еще 1,3 млрд рублей, важно, чтобы они тоже как можно скорее были направлены на поддержку проектов»,– сказал министр.

Инвестором нового аэропорта в 7 км от поселка Шерегеш выступает «Новапорт холдинг», в структуру которого входит аэропорт Кемерова. В ноябре 2021 году компания оценивала стоимость строительство аэропорта Шерегеша в 13 млрд руб., в том числе, 6,5-8 млрд руб. на обустройство ВПП. В конце прошлого года ООО «Международный аэропорт Кемерово» заказало проект аэропорта в Шерегеше за 410 млн руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово