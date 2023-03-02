Красноярский суд рассмотрит дело компании, торговавшей младенцами

Генпрокуратура направила в красноярский суд уголовное дело о торговле новорожденными детьми. Как рассказали в ведомстве, обвиняемыми по делу проходят пять сотрудников компании «Дидилия» и семь суррогатных матерей.

Согласно версии следствия, директор ООО «Дидилия» и его подчиненные в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года под видом оказания услуг по юридическому сопровождению суррогатного материнства подыскивали на территории РФ и Казахстана материально необеспеченных женщин. Им предлагали за деньги иностранных заказчиков выносить и продать новорожденного ребенка. Тех, кто соглашался, отправляли в Камбоджу, где проводили процедуры по имплантации эмбрионов, а затем возвращали на территорию России.

После рождения детей женщины, получив вознаграждение (им выплачивали 85- тыс. руб., — «Ъ-Сибирь»), оставляли новорожденных, которых обвиняемые по поддельным документам намеревались переправить покупателям за границу. Однако в эти планы вмешались правоохранительные органы. Они предотвратили вывоз 20 младенцев. Фигурантам дела предъявили обвинение по ст. 127.1 УК РФ (торговля детьми).

Директору «Дидилии» дополнительно инкриминировали ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). По версии следствия, на средства от незаконного бизнеса он купил себе дом и земельный участок.

В Красноярске уже осуждены несколько суррогатных матерей, сотрудничавшие с фирмой «Дидилия». Последнее такое дело суд рассмотрел в начале февраля 2023 года. Фигурантке дела он назначил три с половиной года условно.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев