В Красноярске вынесен третий приговор по делу о продаже младенцев

Октябрьский райсуд Красноярска приговорил к трем с половиной годам условно фигурантку дела о продаже новорожденных детей (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, максимальное наказание – десять лет лишения свободы). «После получения копии приговора будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в вышестоящий суд», – сообщили в прокуратуре края.

Установлено, что в 2019 году женщина за материальное вознаграждение согласилась выносить и родить ребенка для его передачи третьим лицам. Соответствующий договор она заключила с фирмой «Дидиля», которая оказывала услуги по организации и сопровождению оплодотворения, беременности и родам.

«После проведенного за границей искусственного оплодотворения женщина в 2020 году родила ребенка в медицинском учреждении. Затем она получила свидетельство о рождении ребенка, в котором указала себя в качестве матери и оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников, в том числе на распоряжение ее новорожденным ребенком», - сообщает прокуратура Красноярского края. Вознаграждение женщине за продажу ребенка составило 850 тыс. руб.

О предполагаемой торговле детьми правоохранителям стало известно в конце 2020 года. Организатором преступной схемы, по данным силовиков, являлся ранее служивший в полиции Станислав Гончаровский - директор ООО «Дидилия», ему помогали супруга и трое знакомых. Ранее сообщалось, что среди тех, кто согласился на условия, предлагаемые «Дидилией», 11 женщин были гражданками России, еще девять — Казахстана. Процедуру ЭКО для них проводили в Камбодже. После расчета женщины оставляли детей в роддоме, злоумышленники забирали младенцев.

Первый в России приговор суррогатной матери вынесен в Красноярске в июле 2022 года. Гражданка Казахстана Тамара Яндиева получила три года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в торговле детьми. Дело в отношении директора ООО «Дидилия» и его соучастников продолжается.

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Оксана Павлова