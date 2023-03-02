Премьер Молдавии заявил о ее независимости от российских энергоресурсов

Молдавия может «жить спокойно» без российского газа и электричества и больше не зависит от них, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. По его словам, у молдавских властей «очень амбициозный план перехода на зеленую энергетику», что позволит «выйти на конкурентоспособную экономику, инвестиционную среду».

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России. Это, конечно, означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Мы должны найти инструменты компенсации на определенный период, пока бизнес адаптируется»,— сказал господин Речан в эфире телеканала TVR (цитата по ТАСС).

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что страна не сможет отказаться от поставок газа из РФ из-за отсутствия альтернатив. В июне она заявила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну выражал желание пересмотреть условия контракта с «Газпромом». В марте цена российского газа для Молдавии снизится на $42, до $1012.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» « Правительство Молдавии нацелено на процветание без России».

Лаура Кеффер